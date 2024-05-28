Під час концерту гурту Metallica вдарила блискавка — кадри унікальних спецефектів

Блискавка під час концерту гурту Metallica. Фото: скриншот

Під час концерту легендарного американського гурту Metallica в німецькому Мюнхені, що відбувся в п'ятницю, 24 травня, вдарила блискавка. Через грозу шанувальники назвали цей виступ одним з "найкрутіших за весь час".

Відповідні відео поширюють користувачі соцмереж.

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Блискавка під час виступу Metallica

Так, щойно гурт почав грати пісню "Master of Puppets", небо осяяла блискавка. Таким чином, спецефекти від природи ідеально доповнили виконання гуртом свого культового треку.

Деякі фанати вважають, що найкраще блискавка підійшла б до пісні "Ride The Lightning", що в перекладі означає "Осідлати блискавку".

Lightning striking during a Metallica intro in Germany might be a top 5 coolest thing to ever happen @StoolBackstage pic.twitter.com/3vZMe6OrIJ — Barstool Sports (@barstoolsports) May 25, 2024

Нагадаємо, що очевидці зняли на відео, як у Канаді в пасажирський літак в небі влучила блискавка. В цей момент Boeing 777-300ER злітав з аеропорту в напрямку столиці Великої Британії Лондона.

Також ще однією жертвою стихії став футболіст в Індонезії. Під час матчу розпочалася гроза, під час якої блискавка вдарила прямо в одного із гравців.

Додамо, що за допомогою сучасних технологій вдалося визначити найнебезпечніше місце, де постійно б'ють смертельні блискавки.