Во время концерта группы Metallica ударила молния — кадры уникальных спецэффектов

Молния во время концерта группы Metallica. Фото: скриншот

Во время концерта легендарной американской группы Metallica в немецком Мюнхене, что состоялся в пятницу, 24 мая, ударила молния. Из-за грозы поклонники назвали это выступление одним из самых "крутых за все время".

Соответствующее видео распространяют пользователи соцсетей.

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Молния во время выступления Metallica

Так, как только группа начала играть песню "Master of Puppets", небо озарила молния. Таким образом, спецэффекты от природы идеально дополнили исполнение группой своего культового трека.

Некоторые фанаты считают, что лучше молния подошла бы к песне "Ride The Lightning", что в переводе означает "Оседлать молнию".

Светящийся стреляющий при металлической интро в Германии в течение пяти лет coolest thing to ever happen @StoolBackstage pic.twitter.com/3vZMe6OrIJ — Barstool Sports (@barstoolsports) 25 мая 2024

Напомним, что очевидцы сняли на видео, как в Канаде в пассажирский самолет в небе попала молния. В этот момент Boeing 777-300ER взлетал из аэропорта в направлении столицы Великобритании Лондона.

Еще одной жертвой стихии стал футболист в Индонезии. Во время матча началась гроза, во время которой молния ударила прямо в одного из игроков.

Добавим, что с помощью современных технологий удалось определить самое опасное место, где постоянно бьют молнии.