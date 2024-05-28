Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Во время концерта группы Metallica ударила молния — кадры уникальных спецэффектов arrow

Во время концерта группы Metallica ударила молния — кадры уникальных спецэффектов

28 мая 2024 05:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во время концерта группы Metallica ударила молния — кадры уникальных спецэффектов
Молния во время концерта группы Metallica. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время концерта легендарной американской группы Metallica в немецком Мюнхене, что состоялся в пятницу, 24 мая, ударила молния. Из-за грозы поклонники назвали это выступление одним из самых "крутых за все время".

Соответствующее видео распространяют пользователи соцсетей.

Читайте также:

Молния во время выступления Metallica

Так, как только группа начала играть песню "Master of Puppets", небо озарила молния. Таким образом, спецэффекты от природы идеально дополнили исполнение группой своего культового трека.

Некоторые фанаты считают, что лучше молния подошла бы к песне "Ride The Lightning", что в переводе означает "Оседлать молнию".

Напомним, что очевидцы сняли на видео, как в Канаде в пассажирский самолет в небе попала молния. В этот момент Boeing 777-300ER взлетал из аэропорта в направлении столицы Великобритании Лондона.

Еще одной жертвой стихии стал футболист в Индонезии. Во время матча началась гроза, во время которой молния ударила прямо в одного из игроков.

Добавим, что с помощью современных технологий удалось определить самое опасное место, где постоянно бьют молнии.

погода
Германия
концерт
непогода
музыка
песни
молния

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе