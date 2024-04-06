Пишнотіла Хлої Кардаш'ян у бікіні осідлала водний скутер

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Нещодавно бізневумен Хлої Кардаш'ян шокувала шанувальників, пофарбувавши волосся в сміливий відтінок рудого. Цього тижня 39-річна Хлої з гордістю продемонструвала свій вражаючий новий образ у кампанії для Fabletics.

Фото зірка опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Зірка вдягла спортивне чорно-біле бікіні, позуючи на водному скутері у яскравій фотосесії. Також красуня поділилася серією знімків в неменш колоритних образах. Знаменитість приміряла неоново-зелене вбрання та інші кольори. Компанія представляє одяг колекції весна/літо 2024 року.

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Fabletics — бренд, заснований у 2013 році Кейт Хадсон, а також Доном Ресслером і Адамом Голденбергом. Хлої виглядає щасливою на нових фотографіях, вона була в поганому настрої в ці дні. Вона опублікувала кілька дописів про те, що сумує.

"Прекрасно побачити когось, кому не пощастило у стосунках, кого нарешті полюбила без особливих зусиль правильна людина", — прокоментувала знімок зірка.

Ця нова кампанія з’явилася саме тоді, коли колишній Хлої Ламар Одом сказав, що все ще вважає Кардаш’ян своєю сім’єю. 44-річний колишній гравець НБА був одружений з Хлої з 2009 по 2016 рік, але зізнався, що просто хоче, щоб вона була "щасливою", і оскільки у нього немає власних братів і сестер, він завжди буде поруч з її братом Робом.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян знялась у хутрі у відвертій фотосесії в дорогому готелі. А Санта Дімопулос оголилась у фотосесії в стилі "ню".