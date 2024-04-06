Пышнотелая Хлои Кардашьян в бикини оседлала водный скутер

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Недавно бизнесвумен Хлои Кардашьян шокировала поклонников, покрасив волосы в смелый оттенок рыжего. На этой неделе 39-летняя Хлои с гордостью продемонстрировала свой поразительный новый образ в кампании для Fabletics.

Фото звезда опубликовала в своих социальных сетях.

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Звезда надела спортивное черно-белое бикини, позируя на водном скутере в обольстительной фотосессии. Также красавица поделилась серией снимков в не менее ярких образах. Знаменитость примеряла неоново-зеленый наряд и другие цвета. Компания представляет комплекты коллекции весна/лето 2024 года.

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Fabletics — бренд, основанный в 2013 году Кейт Хадсон, а также Доном Ресслером и Адамом Голденбергом. Хлои выглядит счастливой на новых фотографиях, хотя она была в плохом настроении в эти дни. Она опубликовала несколько постов, что грустит.

"Прекрасно увидеть кого-то, кому не повезло в отношениях, кого наконец-то полюбил без особого труда правильный человек", — прокомментировала снимок звезда.

Эта новая кампания появилась именно тогда, когда бывший Хлои Ламар Одом сказал, что все еще считает Кардашьян своей семьей. 44-летний бывший игрок НБА был женат на Хлое с 2009 по 2016 год, но признался, что просто хочет, чтобы она была "счастливой", и поскольку у него нет собственных братьев и сестер, он всегда будет рядом с ее братом Робом.

Напомним, Ким Кардашьян снялась в шубе в откровенной фотосессии в дорогой гостинице. А Санта Димопулос обнажилась в фотосессии в стиле "ню".