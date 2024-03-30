Пітт визначився щодо опіки над спільними дітьми з Джолі

Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial

Голлівудський актор Бред Пітт вирішив більше не наполягати на спільній опіці над дітьми, яких виховує разом з ексдружиною Анджеліною Джолі. Таким чином судовий процес з цього приводу закінчиться вже незабаром.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Судовий процес триває з 2016 року, коли зіркове подружжя оголосило про розлучення. Спочатку Пітт наполягав на спільній опіці над шістьма дітьми. Зараз представник 60-річного актора повідомив, що той не має претензій до Джолі. Таким чином Анджеліна збереже повну опіку над дітьми, а в Бреда залишиться право відвідування.

Daily Mail зазначає, що це може бути пов'язано з віком дітей. Так, наприклад, Меддоксу вже 22 роки, Паксу — 20, а Захарі — 19. Остання й взагалі відмовилась від його прізвища. Щодо Меддокса, то він не підтримує зв'язок з батьком.

Щодо біологічних дітей, то нещодавно 17-річна Шайло вирішила жити разом із батьком. Втім, чи дала на це добро Джолі, невідомо. Зазначимо, що Пітт зараз живе разом з дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон, яка молодша за нього на 26 років. Про спілкування Бреда з двійнятами Нокс і Вів'єн в таблоїдах не пишуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт судиться з росіянином, якому Анджеліна Джолі продала виноробню. Також ми розповідали, що акторка Пенелопа Крус знялась у рекламі разом з Бредом Піттом.