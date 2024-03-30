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Питт определился по поводу опеки над общими детьми с Джоли

30 марта 2024 07:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Питт определился по поводу опеки над общими детьми с Джоли
Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудский актер Брэд Питт решил больше не настаивать на совместной опеке над детьми, которых воспитывает вместе с бывшей женой Анджелиной Джоли. Таким образом, судебный процесс по этому поводу закончится уже вскоре.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Судебный процесс продолжается с 2016 года, когда звездные супруги объявили о разводе. Сначала Питт настаивал на общей опеке над шестью детьми. Сейчас представитель 60-летнего актера сообщил, что у него нет претензий к Джоли. Таким образом, Анджелина сохранит полную опеку над детьми, а у Брэда останется право посещения.

Daily Mail отмечает, что это может быть связано с возрастом детей. Так, например, Мэддоксу уже 22 года, Паксу — 20, а Захаре — 19. Последняя вообще отказалась от его фамилии. Что касается Мэддокса, то он не поддерживает связь с отцом.

Что касается биологических детей, то недавно 17-летняя Шайло решила жить вместе с отцом. Впрочем, дала ли на это добро Джоли — неизвестно. Отметим, что Питт сейчас живет вместе с дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, которая младше его на 26 лет. Об общении Брэда с двойняшками Нокс и Вивьен в таблоидах не пишут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт судится с россиянином, которому Анджелина Джоли продала винодельню. Также мы рассказывали, что актриса Пенелопа Крус снялась в рекламе вместе с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли
дети
Брэд Питт
зарубежные звезды
опека

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