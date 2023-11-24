Пивоваров опинився в епіцентрі масових заворушень та підпалів в Дубліні

Співак Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

У столиці Ірландії, Дубліні, тривають вуличні заворушення після того, як напередодні місцевий чоловік алжирського походження напав на перехожих. П'ятеро людей, включаючи дітей, зазнали ножових поранень. Серед постраждалих є п'ятирічна дівчинка, яка зараз у реанімації. Того дня в українського співака Артема Пивоварова був запланований виступ в місті.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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За словами Артема, лише в 100 метрах від концертного майданчика, на сусідній вулиці, пролунали вибухи. Пивоваров назвав це терактами, які стали складовою протестів. Задля безпеки фанатів команда українського співака разом з адміністрацією майданчика вимушені були скасувати концерт.

"Евакуація з майданчиком відбувається не з нашого побажання, це — умова законодавства. Будь ласка, зберігайте спокій. Місцева влада та органи роблять все можливе для того, щоб ви не наражали себе на небезпеку", — заявив Пивоваров та показав деякі кадри з Дубліна.

Артем наголосив, що концерт переноситься, а дату він та його менеджмент озвучить в найближчі терміни. В коментарях Пивоварова підтримали не тільки шанувальники, але й колеги. Так, учасник цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення-2024" співак MELOVIN написав: "Бережіть себе".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пивоваров подякував і обійняв військового, який прийшов на його концерт. Також ми розповідали, що американська співачка Тейлор Свіфт прийняла важливе рішення після смерті фанатки на концерті.