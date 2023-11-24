Пивоваров оказался в эпицентре массовых беспорядков и поджогов в Дублине

Певец Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

В столице Ирландии, Дублине, продолжаются уличные беспорядки после того, как накануне местный мужчина алжирского происхождения напал на прохожих. Пятеро человек, включая детей, получили ножевые ранения. Среди пострадавших есть пятилетняя девочка, которая сейчас в реанимации. В тот день у украинского певца Артема Пивоварова было запланировано выступление в городе.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По словам Артема, всего в 100 метрах от концертной площадки, на соседней улице, раздались взрывы. Пивоваров назвал это терактами, которые стали составной частью протестов. В целях безопасности фанатов команда украинского певца вместе с администрацией площадки вынуждены были отменить концерт.

"Эвакуация с площадки происходит не по нашему пожеланию, это — условие законодательства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Местные власти и органы делают все возможное для того, чтобы вы не подвергали себя опасности", — заявил Пивоваров и показал некоторые кадры из Дублина.

Артем подчеркнул, что концерт переносится, а дату он и его менеджмент озвучит в ближайшие сроки. В комментариях Пивоварова поддержали не только поклонники, но и коллеги. Так, участник нынешнего Нацотбора на "Евровидение-2024" певец MELOVIN написал: "Берегите себя".

Напомним, ранее мы писали, что Пивоваров поблагодарил и обнял военного, пришедшего на его концерт. Также мы рассказывали, что американская певица Тейлор Свифт приняла важнейшее решение после смерти фанатки на концерте.