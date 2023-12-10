Платиновий блонд та пірсинг — Мішина похизувалася новим образом 11-річного сина

Ксенія Мішина з сином Платоном. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина здивувала прихильників кардинальною зміною образу свого сина. Темненький 11-річний Платон перетворився на... Емінема!

Результат перевтілення акторка показала у своєму Instagram.

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Ксенія Мішина — сучасна мама. Вона дозволяє Платону робити все, що він забажає... принаймні з зовнішністю.

Зірка показала кардинальне перевтілення сина заради якого довелося пофарбувати йому волосся та пробити вухо.

Платону зістригли його досить довге темне волосся і перефарбували у платиновий блонд. Також прокололи вухо і виголили смужку на брові. Хлопець дійсно став схожий на репера Емінема у роки його найбільшої популярності.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Весь процес фарбування зайняв 4 години... два рази фарбувалися, бо син вже був тонований на проєкті, тож виходити з темного кольору було складнувато", — розповіла зірка.

Щодо пірсинга акторка поділилася, що його роблять вже не вперше. Цього разу Ксенія приєдналася і теж зробила ще один пірсинг.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Ми колись проколювали вуха, але через час він вийняв сережку. Вчора знову захотів — прокололи. І яз ним теж. Тепер у мене додалася друга сережка у вусі", — написала Мішина.

І хоча дехто з прихильників звинуватив жінку в "експлуатації" дитини і неправильних методах виховання, Платон здавався ну дуже задоволеним своїм новим образом.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, Ксенія Мішина оголила сталевий прес та відповіла хейтерам.

Також ми писали, що Ксенія Мішина розповіла, що змусило її піти від коханого під час вагітності.