Платиновый блонд и пирсинг — Мишина похвасталась новым образом 11-летнего сына
Ксения Мишина удивила поклонников кардинальным изменением образа своего сына. Темненький 11-летний Платон превратился в... Эминема!
Результат перевоплощения актриса показала в своем Instagram.
Собственный Эминем
Ксения Мишина – современная мама. Она разрешает Платону делать все, что он пожелает... по крайней мере, с внешностью.
Звезда показала кардинальное перевоплощение сына, ради которого пришлось покрасить ему волосы и пробить ухо.
Платону состригли его довольно длинные темные волосы и перекрасили в платиновый блонд. Также прокололи ухо и выбрили полоску на брови. Парень действительно стал похож на рэпера Эминема в года его наибольшей популярности.
"Весь процесс окраски занял 4 часа... два раза красились, потому что сын уже был тонирован на проекте, поэтому выходить из темного цвета было сложновато", – рассказала звезда.
Относительно пирсинга актриса поделилась, что его делают уже не в первый раз. На этот раз Ксения присоединилась и сделала еще один пирсинг и себе.
"Мы когда-то прокалывали уши, но через время он вынул серьгу. Вчера снова захотел — прокололи. И я тоже. Теперь у меня добавилась вторая серьга в ухе", — написала Мишина.
И хотя кое-кто из поклонников обвинил женщину в "эксплуатации" ребенка и неправильных методах воспитания, Платон казался ну очень довольным своим новым образом.
Напомним, Ксения Мишина обнажила стальной пресс и ответила хейтерам.
Мы писали, что Ксения Мишина рассказала, что заставило ее уйти от любимого во время беременности.
Читайте Новини.LIVE!