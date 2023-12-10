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Платиновый блонд и пирсинг — Мишина похвасталась новым образом 11-летнего сына

10 декабря 2023 17:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Платиновый блонд и пирсинг — Мишина похвасталась новым образом 11-летнего сына
Ксения Мишина с сыном Платоном. Фото: instagram.com/misha.k.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Ксения Мишина удивила поклонников кардинальным изменением образа своего сына. Темненький 11-летний Платон превратился в... Эминема!

Результат перевоплощения актриса показала в своем Instagram.

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Ксения Мишина – современная мама. Она разрешает Платону делать все, что он пожелает... по крайней мере, с внешностью.

Звезда показала кардинальное перевоплощение сына, ради которого пришлось покрасить ему волосы и пробить ухо.

 

Платону состригли его довольно длинные темные волосы и перекрасили в платиновый блонд. Также прокололи ухо и выбрили полоску на брови. Парень действительно стал похож на рэпера Эминема в года его наибольшей популярности.

 

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua
Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

"Весь процесс окраски занял 4 часа... два раза красились, потому что сын уже был тонирован на проекте, поэтому выходить из темного цвета было сложновато", – рассказала звезда.

Относительно пирсинга актриса поделилась, что его делают уже не в первый раз. На этот раз Ксения присоединилась и сделала еще один пирсинг и себе.

 

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

"Мы когда-то прокалывали уши, но через время он вынул серьгу. Вчера снова захотел — прокололи. И я тоже. Теперь у меня добавилась вторая серьга в ухе", — написала Мишина.

И хотя кое-кто из поклонников обвинил женщину в "эксплуатации" ребенка и неправильных методах воспитания, Платон казался ну очень довольным своим новым образом.

 

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

Напомним, Ксения Мишина обнажила стальной пресс и ответила хейтерам.

Мы писали, что Ксения Мишина рассказала, что заставило ее уйти от любимого во время беременности.

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