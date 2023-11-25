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Показ Chanel та вечеря у Версалі — у Парижі відсвяткували одне з найдорожчих весіль

25 листопада 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Показ Chanel та вечеря у Версалі — у Парижі відсвяткували одне з найдорожчих весіль
Американська пара Мадлен Броквей і Джейкоб Лагрон. Фото: Daily mail
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Парижі відбулося одне із найдорожчих весіль у світі. На такий захід було витрачено 59 мільйонів доларів.

Про це пише Daily mail.

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Що відомо про молодят

Як відомо, одружилась саме американська пара Мадлен Броквей і Джейкоб Лагрон. Їхнє свято вже отримало назву "весілля століття".

Подружня пара та їхні гості прибули на свято на особистих гелікоптерах, смакували вишуканими стравами під Тріумфальною аркою і в Паризькому оперному театрі.

Найдорожчі розваги на весіллі

Також для них з концертом виступав американський гурт Maroon 5. Крім того, гості весілля мали можливість подивитися дефіле вбрання Chanel.

святкування весілля у Парижі
Гурт Maroon 5 на весіллі у Парижі. Скриншот: sav4presifent

Зазначається, що пара не є публічною, проте їхнє весілля зробило їх популярними. 

Ба більше, саме свято тривало протягом п'яти днів у найвидатніших місцях Парижа. 

святкування весілля у Парижі
Святкування весілля. Фото: соцмережі

Спочатку святкування розпочалося з вечірки в магазині модного будинку Chanel. Там провели дефіле з одягом бренду, а гості змогли виготовити сумки за власним дизайном.

Екскурсія Версальським палацом

Після цього молодята разом з гостями відвідали Версальський палац, де для них провели приватну екскурсію. Святкова вечеря також пройшла в колишній королівській резиденції.

святкування весілля у Парижі
Частина Версальського палацу. Фото: соцмережі

Крім того, пара разом з гостями жили у найдорожчому готелі Парижа Le Grand Contrôle, відвідали Ейфелеву вежу, прогулювалися на човнах та фотографувалися під Тріумфальною аркою. 

святкування весілля у Парижі
Святкування весілля. Фото: соцмережі

Як відомо, батько нареченої є власником дилерських центрів Mercedes Benz, а мати є віцепрезиденткою однієї з філій компанії.

Нагадаємо, раніше артистка Інна Бєлоконь, відома як "мама" Вєрки Сердючки, розповіла про свято в родині. Донька зірки пішла під вінець.

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