Показ Chanel и ужин в Версале — в Париже отпраздновали одну из самых дорогих свадеб
В Париже состоялась одна из самых дорогих свадеб в мире. На такое мероприятие было израсходовано 59 миллионов долларов.
Об этом пишет Daily mail.
Что известно о молодоженах
Как известно, поженилась именно американская пара Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон. Их праздник уже получил название "свадьба века".
Супружеская пара и их гости прибыли на праздник на личных вертолетах, наслаждались изысканными блюдами под Триумфальной аркой и в Парижском оперном театре.
Самые дорогие развлечения на свадьбе
Также для них с концертом выступала американская группа Maroon 5. Кроме того, гости свадьбы имели возможность посмотреть дефиле наряда Chanel.
Отмечается, что пара не публичная, однако их свадьба сделала их популярной.
Более того, сам праздник длился в течение пяти дней в самых выдающихся местах Парижа.
Первоначально празднование началось с вечеринки в магазине модного дома Chanel. Там провели дефиле с одеждой бренда, а гости смогли изготовить сумки по собственному дизайну.
Экскурсия по Версальскому дворцу
После этого молодожены вместе с гостями посетили Версальский дворец, где для них была проведена частная экскурсия. Праздничный ужин также прошел в бывшей королевской резиденции.
Кроме того, пара вместе с гостями жили в самой дорогой гостинице Парижа Le Grand Contrôle, посетили Эйфелеву башню, прогуливались на лодках и фотографировались под Триумфальной аркой.
Как известно, отец невесты является владельцем дилерских центров Mercedes Benz, а мать является вице-президентом одного из филиалов компании.
Напомним, ранее артистка Инна Белоконь, известная как "мама" Верки Сердючки, рассказала о празднике в семье. Дочь звезды пошла под венец.
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