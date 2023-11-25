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Показ Chanel и ужин в Версале — в Париже отпраздновали одну из самых дорогих свадеб

25 ноября 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Показ Chanel и ужин в Версале — в Париже отпраздновали одну из самых дорогих свадеб
Американская пара Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон. Фото: Daily mail
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Париже состоялась одна из самых дорогих свадеб в мире. На такое мероприятие было израсходовано 59 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily mail.

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Что известно о молодоженах

Как известно, поженилась именно американская пара Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон. Их праздник уже получил название "свадьба века".

Супружеская пара и их гости прибыли на праздник на личных вертолетах, наслаждались изысканными блюдами под Триумфальной аркой и в Парижском оперном театре.

Самые дорогие развлечения на свадьбе

Также для них с концертом выступала американская группа Maroon 5. Кроме того, гости свадьбы имели возможность посмотреть дефиле наряда Chanel.

празднование свадьбы в Париже
Группа Maroon 5 на свадьбе в Париже. Скриншот: sav4presifent

Отмечается, что пара не публичная, однако их свадьба сделала их популярной.

Более того, сам праздник длился в течение пяти дней в самых выдающихся местах Парижа.

празднование свадьбы в Париже
Празднование свадьбы. Фото: соцсети

Первоначально празднование началось с вечеринки в магазине модного дома Chanel. Там провели дефиле с одеждой бренда, а гости смогли изготовить сумки по собственному дизайну.

Экскурсия по Версальскому дворцу

После этого молодожены вместе с гостями посетили Версальский дворец, где для них была проведена частная экскурсия. Праздничный ужин также прошел в бывшей королевской резиденции.

празднование свадьбы в Париже
Часть Версальского дворца. Фото: соцсети

Кроме того, пара вместе с гостями жили в самой дорогой гостинице Парижа Le Grand Contrôle, посетили Эйфелеву башню, прогуливались на лодках и фотографировались под Триумфальной аркой.

празднование свадьбы в Париже
Празднование свадьбы. Фото: соцсети

Как известно, отец невесты является владельцем дилерских центров Mercedes Benz, а мать является вице-президентом одного из филиалов компании.

Напомним, ранее артистка Инна Белоконь, известная как "мама" Верки Сердючки, рассказала о празднике в семье. Дочь звезды пошла под венец.

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