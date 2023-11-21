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Полякова кинула погані звички і погладшала на 8 кілограмів

21 листопада 2023 15:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Полякова кинула погані звички і погладшала на 8 кілограмів
Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Оля Полякова поділилася з прихильниками, що за останні тижні набрала 8 кілограмів. І сталося це, за словами співачки, через те, що вона кинула пити та курити. 

Про це розповіла у сторіс в Instagram

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Оля Полякова вийшла у сторіс і розповіла, що шокована. За останні два тижні вона набрала 8 кілограмів і все через те, що кинула пити і курити. 

 

Оля Полякова
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"З "пити" крім того, що просто сумно дуже жити, то немає більше протипоказань. Але я кинула курити і через те почала жерти. І не тільки їжу у великій кількості, але і солодке", — поділилася співачка. 

Виявилося, що зізнання про те, що Полякова курить шокувало прихильників. Тому у наступному сторіс вона розповіла, що курила тільки електронні цигарки через те, що їй подобався їх смак. 

"Почала "посмоктувати" електроночку роки три тому і робила це рідко, коли вип'ю коктельчик. Але почалася війна і я дуже сильно закурила електронку. Мені подобалося, що воно так пахне і воно так солодко. Але потім я зрозуміла, що це дуже шкідливо", —розповіла Оля. 

Через те, що зірка більше не курить, їй постійно хочеться чогось солодкого, чого раніше з неї нетраплялося. Саме через це вона і набрала так швидко майже 10 кіло. 

Полякова закликала своїх прихильників також вести здоровий спосіб життя, а від зайвих кілограмів вона позбавиться дуже легко і швидко, впевнена співачка. 

Нагадаємо, Оля Полякова вперше повідомила про свою хворобу. 

Також ми писали, що Оля Полякова згадала гучний скандал з Тіною Кароль. 

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