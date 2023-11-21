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Полякова избавилась от плохих привычек и поправилась на 8 килограммов

21 ноября 2023 15:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Полякова избавилась от плохих привычек и поправилась на 8 килограммов
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Оля Полякова поделилась с поклонниками, что за последние недели набрала 8 килограммов. И произошло это, по словам певицы, из-за того, что она бросила пить и курить.

Об этом рассказала в сторис в Instagram.

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Оля Полякова вышла в сторис и рассказала, что шокирована. За последние две недели она набрала 8 килограммов и все из-за того, что бросила пить и курить.

 

Оля Полякова
Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

"С "пить" кроме того, что просто грустно очень жить, то нет больше противопоказаний. Но я бросила курить и потому начала жрать. И не только ем еду в большом количестве, но и сладкое", — поделилась певица.

Оказалось, что признание о том, что Полякова курит шокировало поклонников. Поэтому в следующей сторис она рассказала, что курила только электронные сигареты и из-за того, что ей нравился их вкус.

"Начала "посасывать" электроночку года три назад и делала это редко, когда выпью коктельчик. Но началась война и я очень сильно закурила электронку. Мне нравилось, что она так пахнет и такая сладкая. Но потом я поняла, что это очень вредно", — рассказала Оля.

Из-за того, что звезда больше не курит, ей постоянно хочется чего-нибудь сладкого, чего раньше с ней не случалось. Именно поэтому она и набрала так быстро почти 10 килограм.

Полякова призвала своих поклонников также вести здоровый образ жизни, а от лишних килограммов она избавится очень легко и быстро, уверена певица.

Напомним, Оля Полякова впервые сообщила о своей болезни.

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