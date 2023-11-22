Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2 arrow

Помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2

22 листопада 2023 15:45
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2
Актор Олександр Крижанівський. Скриншот з фільму Нюхач-2
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

У вівторок, 21 листопада, пішов із життя відомий український актор, зірка серіалів "Нюхач-2" та "Швабра" Олександр Крижанівський. Йому було 66 років. 

Про це повідомили у соцмережах Театру на Печерську, де грав Олександр. 

Читайте також:

Подробиці

Актор театру та кіно помер від інфаркту та ускладнень, які виникли після. Про це розповів син заслуженого артиста України Володимир.

"Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя — Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше", — написав син актора.

 

Олександр Крижанівський родом із Києва. До 1986 року працював актором Київського театру естради та паралельно викладав "майстерність актора" у Київському державному інституті театрального мистецтва. Згодом перейшов у трупу Молодого театру, а до 1998 року був актором Театру на Подолі.

З кінця 90-х обіймав посаду режисера та художнього керівника Нового драматичного театру на Печерську. 2018-го отримав звання Заслуженого артиста України.

Його знають за ролями в проєктах: "Повернення Мухтара", "Нюхач-2", "Незламна", "За законами воєнного часу", "Швабра".

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла зірка серіалу "Клан Сопрано" і фільму Скорсезе "Славні хлопці". 

Також ми повідомляли, що під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі