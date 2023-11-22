Помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2

Актор Олександр Крижанівський. Скриншот з фільму Нюхач-2

У вівторок, 21 листопада, пішов із життя відомий український актор, зірка серіалів "Нюхач-2" та "Швабра" Олександр Крижанівський. Йому було 66 років.

Про це повідомили у соцмережах Театру на Печерську, де грав Олександр.

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Подробиці

Актор театру та кіно помер від інфаркту та ускладнень, які виникли після. Про це розповів син заслуженого артиста України Володимир.

"Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя — Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше", — написав син актора.

Олександр Крижанівський родом із Києва. До 1986 року працював актором Київського театру естради та паралельно викладав "майстерність актора" у Київському державному інституті театрального мистецтва. Згодом перейшов у трупу Молодого театру, а до 1998 року був актором Театру на Подолі.

З кінця 90-х обіймав посаду режисера та художнього керівника Нового драматичного театру на Печерську. 2018-го отримав звання Заслуженого артиста України.

Його знають за ролями в проєктах: "Повернення Мухтара", "Нюхач-2", "Незламна", "За законами воєнного часу", "Швабра".

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла зірка серіалу "Клан Сопрано" і фільму Скорсезе "Славні хлопці".

Також ми повідомляли, що під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка.