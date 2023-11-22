Умер актер театра и кино, звезда сериала Нюхач-2

Актер Александр Крыжановский. Скриншот из фильма Нюхач-2

Во вторник, 21 ноября, ушел из жизни известный украинский актер, звезда сериалов "Нюхач-2" и "Швабра" Александр Крыжановский. Ему было 66 лет.

Об этом сообщили в соцсетях Театра на Печерске, где играл Александр.

Читайте также:

Подробности

Актер театра и кино умер от инфаркта и возникших после этого осложнений. Об этом рассказал сын заслуженного артиста Украины Владимир.

"Мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни, — Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", — написал сын актера.

Александр Крыжановский родом из Киева. До 1986 года работал актером Киевского театра эстрады и параллельно преподавал "мастерство актера" в Киевском государственном институте театрального искусства. Затем перешел в труппу Молодого театра, а до 1998 года был актером Театра на Подоле.

С конца 90-х занимал должность режиссера и худрука Нового драматического театра на Печерске. В 2018-м получил звание Заслуженного артиста Украины.

Его знают по ролям в проектах: "Возвращение Мухтара", "Нюхач-2", "Несокрушимая", "По законам военного времени", "Швабра".

Напомним, ранее мы писали, что скончалась звезда сериала "Клан Сопрано" и фильма Скорсезе "Славные ребята".

Также мы сообщали, что во время концерта Тейлор Свифт скончалась фанатка.