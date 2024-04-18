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Пономарьов, Тополя та Dzidzio зняли кліп з військовими ЗСУ

18 квітня 2024 21:17
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пономарьов, Dzidzio та Тополя відзняли кліп з військовими ЗСУ — відео
Співаки Олександр Пономарьов, Михайло Хома (Dzidzio) та Тарас Тополя. Фото: менеджмент Олександра Пономарьова
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співаки Олександр Пономарьов, Михайло Хома (Dzidzio) та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя презентували нову патріотичну пісню "Темна нічка" та кліп на неї. У відео знялись захисники та захисниці України.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Олександра Пономарьова. 

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Пономарьов, Тополя та Dzidzio зняли кліп з військовими

За словами артистів, композиція "Темна нічка" присвячена військовим та їхнім рідним. Автором тексту та музики виступив Олександр Пономарьов. Кліп відзняв режисер Володимир Шурубура.

За словами Пономарьова, нову пісню він написав під час чергової поїздки з благодійними концертами, просто в машині. Зйомки кліпу тривали два дні на позиціях військових, локацію яких не розкривають. Коли вже зйомки відео були завершені і пролунали слова: "Стоп, знято!"  — рівно за хвилину прозвучала повітряна тривога. 

"Знаю, що Олександр Пономарьов разом з Михайлом Хомою зібрав сотні мільйонів гривень для ЗСУ, виконуючи ці пісні на благодійних концертах.  Я завжди з радістю відкликався на запрошення долучитися до його творчості, бо ми — друзі. А ці пісні  — дійсно на часі, і люди сприймають їх як народні", — розповів Тарас Тополя.

Пономарьов, Тополя та Dzidzio зняли кліп з військовими ЗСУ - фото 1
Артисти з військовими ЗСУ. Фото: менеджмент Олександра Пономарьова

Вперше почути пісню наживо можна буде в Києві вже цього тижня. В суботу, 20 квітня, Олександр Пономарьов та Михайло Хома презентують нову масштабну спільну програму — "Україна переможе" у супроводі Заслуженого академічного Ансамблю пісні й танцю ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Олександр Пономарьов попередив про шахраїв у соцмережах та показав посилання на свої актуальні сторінки. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва заспівала з відомим блогером і зібрала мільйони для ЗСУ.

Дзідзьо
музика
військові
Тарас Тополя
українські зірки
Олександр Пономарьов

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