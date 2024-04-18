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Пономарев, Тополя и Dzidzio сняли клип с военными ВСУ

18 апреля 2024 21:17
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пономарев, Dzidzio и Тополя сняли клип с военными ВСУ — видео
Певцы Александр Пономарев, Михаил Хома (Dzidzio) и Тарас Тополя. Фото: менеджмент Александра Пономарева
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певцы Александр Пономарев, Михаил Хома (Dzidzio) и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя представили новую патриотическую песню "Темна нічка" и клип на нее. В видео снялись защитники и защитницы Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент Александра Пономарева.

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Пономарев, Тополя и Dzidzio сняли клип с военными

По словам артистов, композиция "Темна нічка" посвящена военным и их родным. Автором текста и музыки выступил Александр Пономарев. Клип снял режиссер Владимир Шурубура.

По словам Пономарева, новую песню он написал во время очередной поездки с благотворительными концертами прямо в машине. Съемки клипа длились два дня на позициях военных, локацию которых не раскрывают. Когда уже съемки видео были завершены и раздались слова: "Стоп, снято!" — ровно через минуту прозвучала воздушная тревога.

"Знаю, что Александр Пономарев вместе с Михаилом Хомой собрал сотни миллионов гривен для ВСУ, исполняя эти песни на благотворительных концертах. Я всегда с радостью отзываюсь на приглашение приобщиться к его творчеству, потому что мы — друзья. А эти песни — действительно ко времени, и люди воспринимают их как народные", рассказал Тарас Тополя.

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Артисты с военными ВСУ. Фото: менеджмент Александра Пономарева

Впервые услышать песню вживую можно будет в Киеве уже на этой неделе. В субботу, 20 апреля, Александр Пономарев и Михаил Хома представят новую масштабную совместную программу — "Україна переможе" в сопровождении Заслуженного академического Ансамбля песни и пляски ВСУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Александр Пономарев предупредил о мошенниках в соцсетях и показал ссылку на свои актуальные страницы. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева спела с известным блогером и собрала миллионы для ВСУ.

Дзидзьо
музыка
военные
Тарас Тополя
украинские звезды
Александр Пономарев

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