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Попрощалася по-англійські — Катерина Кухар показала, які вистави не гратиме через війну

22 квітня 2024 08:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Попрощалася по-англійські — Катерина Кухар показала, які російській вистави більше не гратиме
Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Балерина Катерина Кухар поділилася з прихильниками про те, в яких виставах більше не візьме участь. Серед творів, які згадала зірка, ті, до яких причетні російські митці.

Відповідний допис Катерина Кухар зробила у соціальній мережі.

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У дописі танцівниця розмірковує про відомі вистави та показує фото виступів.

"Нещодавно під час інтервʼю мене запитали: "Як війна вплинула на Ваше творче життя?". Була довга пауза, бо я рахувала з якими виставами з 2022 року довелося попрощатися по-англійські: "Майстер і Маргарита", "Кармен", "Спляча красуня", "Ромео і Джульєтта", "Лебедине озеро", "Спартак", "Лускунчик", "Попелюшка", "Раймонда", "Шехеразада", до яких вже, напевно, ніколи не зможу повернутися не тільки я, але й ціла плеяда артистів балету…", — говорить зірка.

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Балерина Катерина Кухар показала, у яких виставах більше не гратиме. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

У мереже підписники неоднозначно сприйняли допис, декому здалося, що зірка сумує за російським, а хтось зауважив, що Прокоф'єв, який написав музику до "Ромео и Джульєти", народився на Донеччині. Але були й ті, хто схвально оцінив позицію балерини. Акторка Ольга Сумська та чоловік Катерини вподобали її публікацію.

 

Підписники неоднозначно сприйняли допис Катерини Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Підписники неоднозначно сприйняли допис Катерини Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Підписники неоднозначно сприйняли допис Катерини Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
Підписники неоднозначно сприйняли допис Катерини Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Сама танцівниця відповіла на докори у сторіз.

 

 Катерина Кухар змушена була пояснити свою позицію. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
 Катерина Кухар змушена була пояснити свою позицію. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"Я завжди поважала і поважаю історію і своє минуле, якщо це стосується мого творчого шляху чи мого особистого життя, гадаю, що нам треба зосередитися на сьогоденні і майбутньому наших дітей, ось моя позиція", — говорить Катерина Кухар.

Нагадаємо, Катерина Кухар показала, як готується до гастролей із чоловіком. А раніше Кухар зізналася, як тримає себе у відмінній формі.

Катерина Кухар
балет
українські зірки
зірки

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