Попрощалась по-английски — Екатерина Кухарь показала, какие российские представления больше не будет играть

Попрощалась по-английски — Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях не будет играть из-за войны
Балерина Екатерина Кухар поделилась с поклонниками о том, в каких спектаклях больше не примет участие. Среди произведений, упомянутых звездой, те, к которым причастны русские авторы.
Соответствующий пост Екатерина Кухар сделала в социальной сети.
Кухар назвала пьесы, в которых больше не будет играть
В посте танцовщица размышляет об известных пьесах и показывает фото выступлений.
"Недавно во время интервью меня спросили: "Как война повлияла на Вашу творческую жизнь?". Была долгая пауза, потому что я считала с какими спектаклями с 2022 пришлось попрощаться по-английски: "Мастер и Маргарита", "Кармен", "Спящая" красавица", "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Спартак", "Щелкунчик", "Золушка", "Раймонда", "Шехеразада", к которым уже, наверное, никогда не смогу вернуться не только я, но и целая плеяда артистов балета…", — говорит звезда.
В сети подписчики неоднозначно восприняли сообщение, некоторым показалось, что звезда скучает по русскому, а кто-то заметил, что Прокофьев, написавший музыку к "Ромео и Джульетте", родился на Донбассе. Но были и те, кто одобрительно оценил позицию балерины. Актриса Ольга Сумская и муж Екатерины понравились ее публикации.
Сама танцовщица ответила на упреки в сториз.
"Я всегда уважала и уважаю историю и свое прошлое, если это касается моего творческого пути или моей личной жизни, думаю, что нам нужно сосредоточиться на настоящем и будущем наших детей, вот моя позиция", — говорит Екатерина Кухар.
Напомним, Екатерина Кухар показала, как готовится к гастролям с супругом. А раньше Кухар призналась, как держит себя в отличной форме.
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