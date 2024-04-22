Попрощалась по-английски — Екатерина Кухарь показала, какие российские представления больше не будет играть

Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар поделилась с поклонниками о том, в каких спектаклях больше не примет участие. Среди произведений, упомянутых звездой, те, к которым причастны русские авторы.

Соответствующий пост Екатерина Кухар сделала в социальной сети.

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В посте танцовщица размышляет об известных пьесах и показывает фото выступлений.

"Недавно во время интервью меня спросили: "Как война повлияла на Вашу творческую жизнь?". Была долгая пауза, потому что я считала с какими спектаклями с 2022 пришлось попрощаться по-английски: "Мастер и Маргарита", "Кармен", "Спящая" красавица", "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Спартак", "Щелкунчик", "Золушка", "Раймонда", "Шехеразада", к которым уже, наверное, никогда не смогу вернуться не только я, но и целая плеяда артистов балета…", — говорит звезда.

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухарь показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Балерина Екатерина Кухар показала, в каких спектаклях больше не будет играть. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

В сети подписчики неоднозначно восприняли сообщение, некоторым показалось, что звезда скучает по русскому, а кто-то заметил, что Прокофьев, написавший музыку к "Ромео и Джульетте", родился на Донбассе. Но были и те, кто одобрительно оценил позицию балерины. Актриса Ольга Сумская и муж Екатерины понравились ее публикации.

Подписчики неоднозначно восприняли сообщение Екатерины Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Подписчики неоднозначно восприняли сообщение Екатерины Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Сама танцовщица ответила на упреки в сториз.

Екатерина Кухар вынуждена была объяснить свою позицию. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"Я всегда уважала и уважаю историю и свое прошлое, если это касается моего творческого пути или моей личной жизни, думаю, что нам нужно сосредоточиться на настоящем и будущем наших детей, вот моя позиция", — говорит Екатерина Кухар.

Напомним, Екатерина Кухар показала, как готовится к гастролям с супругом. А раньше Кухар призналась, как держит себя в отличной форме.