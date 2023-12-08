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Positiff раптово підтримав Світлану Лободу і Віру Брежнєву

8 грудня 2023 13:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Positiff підтримав Лободу і Брежнєву, які жили в РФ — що репер думає про співачок
Репер Positiff на інтерв'ю у Даніеля Салема. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодий український виконавець і колишній соліст гурту "Время и Стекло" Positiff висловився про зірок, які зрадили рідну країну. Популярний артист розповів, чому деякі виконавці так зробили, і порушив тему зради Світлани Лободи і Віри Брежнєвої.

Про це Positiff розповів під час інтерв’ю порталу "УНІАН".

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Як Positiff ставиться до зірок-зрадників

Український репер розповів, як він ставиться до артистів, які зрадили свою країну. Також колишній соліст гурту "Время и Стекло" пояснив, чому ці виконавці обрали саме цей шлях. За словами Positiff, ці зірки пустили своє коріння у вигляді контрактів, які для них вигідні.

"Їхня головна цінність — це гроші. Я таких називаю дворнягами, бо їм все одно, що коїться навколо. Вони будуть там, де дають жирну кістку. Якби замість Росії була інша країна, то вони були б там. Ці люди безідейні, пластилінові. Тому начхати на них. Вони завжди будуть рабами, і їх це влаштовує. Про них не треба думати й говорити", — розповів Positiff.

Positiff
Репер Positiff у кліпі на пісню "Спалахи". Фото: скриншот з YouTube

Що Positiff думає про Світлану Лободу і Віру Брежнєву

Що стосується українських співачок Світлани Лободи та Віри Брежнєвої, то Positiff вважає, що в них є шанс ще спокутувати свою провину перед українським народом. Зокрема, артист заявив, що кожен може помилятися в житті.

Светлана Лобода
Українська співачка Світлана Лобода у кліпі на пісню "Метелица". Фото: скриншот з YouTube
Вера Брежнева
Співачка Віра Брежнєва у кліпі на пісню "Дякую". Фото: скриншот з YouTube

Крім того, колишній учасник гурту "Время и Стекло" заявив, що він підтримує зірок, які почали допомагати своїй рідній країні. Саме тому артист поважає українських артистів, які почали нове життя шляхом підтримки Батьківщини.

"Я за такі "перевзування", бо люди мають право на помилки. Якщо вони обрали свій подальший шлях з українським народом і відмовилися від того "аквафрешного" прапора — це вже прекрасно! Кожен має шанс виправитись і йти далі, ставши на правильну колію. Артисти — це окремий вид людей. Вони творці, дуже вразливі й залежні від думок і відгуків громади. Я поважаю таких артистів за те, що вони починають заново", — також заявив український артист.

Positiff
Колишній соліст гурту "Время и Стекло" Positiff у кліпі на пісню "Який ти козак". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що український артист Positiff розповів, що допомагає йому побороти стрес. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний співак Positiff зізнався, на чому він економить.

Також ми повідомляли про те, що колишній соліст гурту "Время и Стекло" Positiff згадав, яким для нього був початок війни.

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