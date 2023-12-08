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Positiff внезапно поддержал Светлану Лободу и Веру Брежневу

8 декабря 2023 13:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Positiff поддержал Лободу и Брежневу, которые жили в РФ — что рэпер думает о певицах
Рэпер Positiff на интервью у Даниэля Салема. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Positiff высказался о звездах, предавших родную страну. Популярный артист рассказал, почему некоторые исполнители так поступили, и затронул тему предстальства Светланы Лободы и Веры Брежневой.

Об этом Positiff рассказал во время интервью порталу "УНИАН".

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Как Positiff относится к звездам-предателям

Украинский рэпер рассказал, как он относится к артистам, предавшим свою страну. Также бывший солист группы "Время и Стекло" объяснил, почему эти исполнители выбрали именно этот путь. По словам Positiff, эти звезды пустили свои корни в виде контрактов, которые для них выгодны.

"Их главная ценность — это деньги. Я таких называю дворнягами, потому что им все равно, что творится вокруг. Они будут там, где дают жирную кость. Если бы вместо России была другая страна, то они были бы там. Эти люди безыдейные, пластилиновые. Поэтому плевать на них. Они всегда будут рабами, и их это устраивает. О них не нужно думать и говорить", — рассказал Positiff.

Positiff
Рэпер Positiff в клипе на песню "Спалахи". Фото: скриншот с YouTube

Что Positiff думает о Светлане Лободе и Вере Брежневой

Что касается украинских певиц Светланы Лободы и Веры Брежневой, то Positiff считает, что у них есть шанс еще искупить свою вину перед украинским народом. В частности, артист заявил, что каждый может ошибаться в жизни.

Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода в клипе на песню "Метелица". Фото: скриншот с YouTube
Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева в клипе на песню "Дякую". Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, бывший участник группы "Время и Стекло" заявил, что он поддерживает звезд, которые начали помогать своей родной стране. Именно поэтому артист уважает украинских артистов, начавших новую жизнь путем поддержки Родины.

"Я за такие "переобувания", потому что люди имеют право на ошибки. Если они выбрали свой дальнейший путь с украинским народом и отказались от того "аквафрешного" флага, это уже прекрасно! У каждого есть шанс исправиться и идти дальше, став на правильный путь. Артисты — это отдельный вид людей. Они — создатели, очень уязвимые и зависимые от мнений и отзывов общества. Я уважаю таких артистов за то, что они начинают заново", — заявил украинский артист.

Positiff
Бывший солист группы "Время и Стекло" Positiff в клипе на песню "Який ти козак". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что украинский артист Positiff рассказал, что помогает ему побороть стресс.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный певец Positiff признался, на чем он экономит.

Также мы сообщали о том, что бывший солист группы "Время и Стекло" Positiff вспомнил, каким для него было начало войны.

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