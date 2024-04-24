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Позитив чесно зізнався, чи соромно йому за спільний хіт з Трінчер

24 квітня 2024 12:14
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Співак Позитив зізнався, чи соромиться він спільної пісні з Анною Трінчер
Колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український виконавець, екссоліст поп-гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) прокоментував спільний трек зі співачкою Анною Трінчер. Популярний артист розповів, чи соромно йому за пісню "Який ти козак".

Інтерв’ю з Позитивом оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Позитив про пісню з Анною Трінчер

Колишній соліст гурту "Время и Стекло" зізнався, чи соромно йому за спільну пісню зі співачкою Анною Трінчер "Який ти козак", яка стала справжнім хітом. Зокрема, Позитив додав, що цю композицію він співає разом з глядачами на концертах.

"Я точно її не соромлюся, тому що пісня зробила свою місію по зборах, які допомогли ЗСУ. Ця пісня розриває на концертах, я її співаю з дітьми, іншими артистками. Я вважаю, що це український Baby Shark, і хто там щось вкладав? Тому я не соромлюся, тому що пісня була саме для дітей", — заявив Позитив.

Позитив на интервью у Славы Демина
Співак Позитив на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також український артист висловився і про пісню Руслана Ханумака "Дика дичка", в кліпі якої він знімався як актор. Він порівняв пісню з Анною Трінчер і цю композицію, заявивши, яка з них стала справжнім мемом у народі. 

"У "Дика дичка" я тільки знімався як запрошений актор. В плані ідеї пісні були сперечання, так мене і не почули. Мені здається, що вона більше стала мемом", — прокоментував пісню Руслана Ханумака український виконавець.

Пісня Позитива й Анни Трінчер "Який ти козак"

У 2022 році музикант Позитив і молода співачка Анна Трінчер презентувала спільний трек під назвою "Який ти козак", яка одразу ж стала дуже відомою. Сьогодні кліп на цю пісню зібрав понад сім мільйонів переглядів, а сам трек залишається одним з найзапальніших серед українців.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив згадав, яким для нього був початок війни. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Позитив зізнався, в яких він зараз стосунках з репером Потапом.

Також ми повідомляли про те, що співак Позитив розповів про депресію після розпаду гурту "Время и Стекло". 

Позитив
Анна Трінчер
шоу-бізнес
"Время и Стекло"

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