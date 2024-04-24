Певец Позитив признался, стесняется ли он совместной песни с Анной Тринчер

Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, экс-солист поп-группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) прокомментировал совместный трек с певицей Анной Тринчер. Популярный артист рассказал, стыдно ли ему за песню "Який ти козак".

Интервью с Позитивом обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Позитив о песне с Анной Тринчер

Бывший солист группы "Время и Стекло" признался, стыдно ли ему за общую песню с певицей Анной Тринчер "Який ти козак", которая стала настоящим хитом. Позитив добавил, что эту композицию он поет вместе со зрителями на концертах.

"Я точно ее не стесняюсь, потому что песня сделала свою миссию по сборам, которые помогли ВСУ. Эта песня разрывает на концертах, я ее пою с детьми, другими артистками. Я считаю, что это украинский "Baby Shark", и кто там что-то вкладывал? Поэтому я не стесняюсь, потому что песня была именно для детей", — заявил Позитив.

Певец Позитив на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский артист высказался и о песне Руслана Ханумака "Дика дичка", в клипе которой он снимался, как актер. Он сравнил песню с Анной Тринчер и эту композицию, заявив, какая из них стала настоящим мемом в народе.

"В "Дика дичка" я только снимался, как приглашенный актер. В плане идеи песни были споры, так меня и не услышали. Мне кажется, что она больше стала мемом", — прокомментировал песню Руслана Ханумака украинский исполнитель.

Песня Позитива и Анны Тринчер "Який ти козак"

В 2022 году музыкант Позитив и молодая певица Анна Тринчер презентовали совместный трек под названием "Який ти козак", которая сразу стала очень известной. Сегодня клип на эту песню собрал более семи миллионов просмотров, а сам трек остается одним из самых зажигательных среди украинцев.

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