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Позитив честно признался, стыдно ли ему за общий хит с Тринчер

24 апреля 2024 12:14
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певец Позитив признался, стесняется ли он совместной песни с Анной Тринчер
Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский исполнитель, экс-солист поп-группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) прокомментировал совместный трек с певицей Анной Тринчер. Популярный артист рассказал, стыдно ли ему за песню "Який ти козак".

Интервью с Позитивом обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Позитив о песне с Анной Тринчер

Бывший солист группы "Время и Стекло" признался, стыдно ли ему за общую песню с певицей Анной Тринчер "Який ти козак", которая стала настоящим хитом. Позитив добавил, что эту композицию он поет вместе со зрителями на концертах.

"Я точно ее не стесняюсь, потому что песня сделала свою миссию по сборам, которые помогли ВСУ. Эта песня разрывает на концертах, я ее пою с детьми, другими артистками. Я считаю, что это украинский "Baby Shark", и кто там что-то вкладывал? Поэтому я не стесняюсь, потому что песня была именно для детей", — заявил Позитив.

Позитив на интервью у Славы Демина
Певец Позитив на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский артист высказался и о песне Руслана Ханумака "Дика дичка", в клипе которой он снимался, как актер. Он сравнил песню с Анной Тринчер и эту композицию, заявив, какая из них стала настоящим мемом в народе.

"В "Дика дичка" я только снимался, как приглашенный актер. В плане идеи песни были споры, так меня и не услышали. Мне кажется, что она больше стала мемом", — прокомментировал песню Руслана Ханумака украинский исполнитель.

Песня Позитива и Анны Тринчер "Який ти козак"

В 2022 году музыкант Позитив и молодая певица Анна Тринчер презентовали совместный трек под названием "Який ти козак", которая сразу стала очень известной. Сегодня клип на эту песню собрал более семи миллионов просмотров, а сам трек остается одним из самых зажигательных среди украинцев.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив вспомнил, каким для него было начало войны.

Ранее мы рассказывали о том, что известный артист Позитив признался, в каких он сейчас отношениях с рэпером Потапом.

Также мы сообщали о том, что певец Позитив рассказал о депрессии после распада группы "Время и Стекло".

Позитив
Анна Тринчер
шоу-бизнес
"Время и Стекло"

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