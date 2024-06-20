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Причетна зіркова особа — поліція розкрила нові деталі смерті Меттью Перрі

20 червня 2024 06:53
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Оля Мазур
Редактор
Причетна зіркова особа — поліція розкрила нові деталі смерті Меттью Перрі
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стали відомі нові подробиці смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі. У рамках розслідування затримано відому жінку.

Про це пише In Touch Weekly.

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Актор помер наприкінці минулого року, потонув у басейні. Причиною смерті нібито стало передозування кетаміном, яким він лікувався від депресії. Однак у його справі виявилося багато невідомого. Під час розслідування з'ясувалося, що у будинку актора не було виявлено жодних заборонених речовин, а його курс терапії кетаміном у лікаря відбувся за півтора тижні тому. А оскільки препарат швидко метаболізується, то кетамін в його організмі не міг залишитися з процедури і тим більше стати причиною смерті: про це уточнюється у звіті судмедексперта.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На думку слідчого, хтось міг принести акторові кетамін. Підозри впали на якусь жінку, яка була затримана. Її ім'я не називається, але уточнюється, що вона і сама по собі дуже знаменита, і стала відомою завдяки шлюбу із "зіркою першої величини". Журналісти видання її ім'я знають, але розкрити його вони не можуть на користь слідства.

Жінка, з якою актор познайомився на курсах реабілітації, була шокована своїм затриманням і вважає, що вона не має жодного стосунку до справи.

"Важко сказати яка її роль у смерті Меттью, але вона непохитна і стверджує, що не має до цього жодного відношення. Вона найняла адвокатів і неодноразово зустрічалася з представниками правоохоронних органів відтоді, як вони прибули до її будинку з ордером на обшук. Вона зберігає мовчання про ситуацію. Але слідчі, мабуть, щось знають, якщо отримали ордер на обшук", — стверджують джерела видання.

Меттью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 55-му році життя, його тіло виявив у джакузі його помічник. Зазначається, що на місці події не було знайдено наркотиків та алкоголю. Відомо, що актор багато років страждав від алкогольної та наркотичної залежностей та депресії. Про це він докладно розповідає у своїх мемуарах. За словами актора, він витратив понад 9 млн доларів на те, щоб стати тверезим, відвідав 6 тисяч зустрічей анонімних алкоголіків і 15 разів лежав у рехабі.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон прокоментувала смерть зірки "Друзів".

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