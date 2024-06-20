Причастное звездное лицо - полиция раскрыла новые детали смерти Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Стали известны новые подробности смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. В рамках расследования задержана известная женщина.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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Новые подробности по делу Мэттью Перри

Актер умер в конце прошлого года, утонул в бассейне. Причиной смерти стала передозировка кетамином, которым он лечился от депрессии. Однако по его делу оказалось много неизвестного. В ходе расследования выяснилось, что в доме актера не было обнаружено никаких запрещенных веществ, а его курс терапии кетамином у врача состоялся полторы недели назад. А поскольку препарат быстро метаболизируется, то кетамин в его организме не мог остаться со времени процедуры и, тем более, стать причиной смерти: об этом уточняется в отчете судмедэксперта.

По мнению следователя, кто-то мог принести актеру кетамин. Подозрения пали на какую-то задержанную женщину. Ее имя не называется, но уточняется, что она и сама по себе очень знаменита, и стала известна благодаря браку со "звездой первой величины". Журналисты издания ее имя знают, но раскрыть его они не могут в пользу следствия.

Женщина, с которой актер познакомился на курсах реабилитации, была шокирована своим задержанием и считает, что она не имеет никакого отношения к делу.

"Трудно сказать, какова ее роль в смерти Мэттью, но она непоколебима и утверждает, что не имеет к этому никакого отношения. Она наняла адвокатов и неоднократно встречалась с представителями правоохранительных органов с тех пор, как они прибыли в ее дом с ордером на обыск. Она хранит молчание о ситуации. Но следователи, по-видимому, что-то знают, если получили ордер на обыск", — утверждают источники издания.

Мэттью Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни, его тело обнаружил в джакузи его помощник. Отмечается, что на месте происшествия не были найдены наркотики и алкоголь. Известно, что актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости и депрессии. Об этом он подробно повествует в своих мемуарах. По словам актера, он потратил более 9 млн долларов на то, чтобы стать трезвым, посетил шесть тысяч встреч анонимных алкоголиков и 15 раз лежал в рехабе.

Напомним, Дженнифер Энистон прокомментировала смерть звезды "Друзей".