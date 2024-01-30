Прихильник Louis Vuitton — ЗМІ дізналися, з ким була у шлюбі Морозюк до Гринкевича
На тлі корупційного скандалу з художницею Сонею Морозюк і родиною Гринкевичів ЗМІ поцікавилися, з ким дівчина мала стосунки до корупціонера Романа. Виявилося, вона була заміжня.
Міні-розслідування опублікувала програма ТСН.
Навіть зовнішньо схожі
Виявилося, 25-річна Соня Морозюк вже була заміжня, а розлучилася з колишнім вже тоді, коли зустріла Гринкевича.
Ексчоловіка також звати Роман, прізвище — Заліпа. Він бізнесмен із Волині, займається будівництвом. Із Сонею побралися в грудні 2022-го року та розлучилися в вересні 2023-го.
Судячи з фото, два Романи схожі навіть зовні —обидвоє круглолиці блондини з щетиною. Більше того, мають любов до однакових дуже дорогих брендів.
Колишній чоловік Соні на весіллі був у кросівках від люксового бренду Louis Vuitton, у той час як Роман Гринкевич був у схожих кросівках того ж бренду під час судового засідання.
За інформацією джерел нібито після шлюбу у Морозюк залишився той самий автомобіль Porshe, який, за її словами, вона придбала сама за прибуток з творчості.
Також, за інформацією інсайдерів, поповнити автопарк коханої мав і Гринкевич. Він начебто замовив для неї Mercedes за 200 тисяч євро, який мали доправити в салон у 2024-му році.
Нагадаємо, Гринкевич відреагував на запитання журналістів про стосунки з Софією Морозюк.
Також ми писали, що у Києві облили фарбами стінопис Соні Морозюк.
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