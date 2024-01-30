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Прихильник Louis Vuitton — ЗМІ дізналися, з ким була у шлюбі Морозюк до Гринкевича

30 січня 2024 12:36
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Прихильник Louis Vuitton — ЗМІ дізналися, з ким була у шлюбі Морозюк до Гринкевича
Фігурантка корупційного скандалу Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

На тлі корупційного скандалу з художницею Сонею Морозюк і родиною Гринкевичів ЗМІ поцікавилися, з ким дівчина мала стосунки до корупціонера Романа. Виявилося, вона була заміжня. 

Міні-розслідування опублікувала програма ТСН

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Навіть зовнішньо схожі

Виявилося, 25-річна Соня Морозюк вже була заміжня, а розлучилася з колишнім вже тоді, коли зустріла Гринкевича. 

Ексчоловіка також звати Роман, прізвище — Заліпа. Він бізнесмен із Волині, займається будівництвом. Із Сонею побралися в грудні 2022-го року та розлучилися в вересні 2023-го. 

 

Соня Морозюк
Соня Морозюк і її колишній чоловік Роман. Скриншот з сюжету ТСН

Судячи з фото, два Романи схожі навіть зовні —обидвоє круглолиці блондини з щетиною. Більше того, мають любов до однакових дуже дорогих брендів. 

 

Ексчоловік Морозюк у кросівках Louis Vuitton на весіллі. Скриншот з сюжету ТСН

Колишній чоловік Соні на весіллі був у кросівках від люксового бренду Louis Vuitton, у той час як Роман Гринкевич був у схожих кросівках того ж бренду під час судового засідання. 

 

Екскоханий Морозюк у кросівках Louis Vuitton на судовому засіданні. Скриншот з сюжету ТСН
Екскоханий Морозюк у кросівках Louis Vuitton на судовому засіданні. Скриншот з сюжету ТСН

За інформацією джерел нібито після шлюбу у Морозюк залишився той самий автомобіль Porshe, який, за її словами, вона придбала сама за прибуток з творчості. 

Також, за інформацією інсайдерів, поповнити автопарк коханої мав і Гринкевич. Він начебто замовив для неї Mercedes за 200 тисяч євро, який мали доправити в салон у 2024-му році.

Нагадаємо, Гринкевич відреагував на запитання журналістів про стосунки з Софією Морозюк. 

Також ми писали, що у Києві облили фарбами стінопис Соні Морозюк.

скандал
шлюб
корупція
Соня Морозюк

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