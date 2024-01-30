Поклонник Louis Vuitton — СМИ узнали, с кем была в браке Морозюк до Гринкевича
На фоне коррупционного скандала с художницей Соней Морозюк и семьей Гринкевичей СМИ поинтересовались, с кем у девушки были отношения до коррупционера Романа. Оказалось, она была замужем.
Мини-расследование опубликовала программа ТСН.
Даже внешне похожи
Оказалось, 25-летняя Соня Морозюк уже была замужем, а рассталась с бывшим уже тогда, когда встретила Гринкевича.
Экс-мужа также зовут Роман, фамилия — Залипа. Он бизнесмен с Волыни, занимается строительством. С Соней обручились в декабре 2022 года и расстались в сентябре 2023-го.
Судя по фото, два Романа похожи даже внешне — оба круглолицые блондины со щетиной. Более того, любят одинаковые очень дорогие бренды.
Бывший муж Сони на свадьбе был в кроссовках от люксового бренда Louis Vuitton, в то время как Роман Гринкевич был в похожих кроссовках того же бренда во время судебного заседания.
По информации источников, якобы после брака у Морозюк остался тот самый автомобиль Porshe, который, по ее словам, она приобрела сама за прибыль с творчества.
Также, по информации инсайдеров, пополнить автопарк любимой должен и Гринкевич. Он якобы заказал для нее Mercedes за 200 тысяч евро, который должны были доставить в салон в 2024 году.
Напомним, Гринкевич отреагировал на вопросы журналистов об отношениях с Софией Морозюк.
Также мы писали, что в Киеве облили красками стенопись Сони Морозюк.
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