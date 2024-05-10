Продюсер Олі Полякової розповів, чи можуть Alyona Alyona і Jerry Heil виграти на Євробаченні

Український продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський висловився про конкурс "Євробачення". В інтерв’ю Славі Дьоміну відомий підприємець розповів, чи зможе дует Alyona Alyona і Jerry Heil вибороти перемогу для України цього року.

Інтерв’ю з Михайлом Ясинським Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Український продюсер зізнався, що він думає про виступ Alyona Alyona і Jerry Heil у першому півфіналі конкурсу "Євробачення". Михайло Ясинський розповів, що він конкретно думає про номер, костюми і виконання пісні дівчат на конкурсі.

"Я побачив потужний номер потужної пісні у виконанні двох цікавих українських артисток. Мені сподобалася комплексна робота. Тут ми бачимо результат роботи дуже потужної команди, яка працювала над цим номером. Костюми — неймовірні, номер — неймовірний. Все круто! Вони мають якісний вигляд! Мені дуже сподобалося, я пишаюся тим, що українці навіть у такі складні часи вміють створювати такі круті роботи", — заявив Михайло Ясинський.

Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, продюсер Олі Полякової поділився своїми прогнозами і розповів, яке місце може посісти Україна на цьому масштабному пісенному конкурсі.

"Якщо ми уявимо собі, що більше, ніж тих, кого ми почули, нікого не буде, то я думаю, що вони можуть розраховувати на друге або третє місце", — висловив свою думку український продюсер.

Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні"

Український дует Alyona Alyona і Jerry Heil вирішили представити свою країну на масштабному пісенному шоу "Євробачення". Артистки виступили з піснею "Teresa&Maria", показавши неймовірно потужний номер у півфіналі, завдяки чому потрапили у фінал.

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