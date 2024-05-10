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Продюсер Михайло Ясинський оцінив шанси перемоги України на Євробаченні

10 травня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Продюсер Олі Полякової розповів, чи можуть Alyona Alyona і Jerry Heil виграти на Євробаченні
Український продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський висловився про конкурс "Євробачення". В інтерв’ю Славі Дьоміну відомий підприємець розповів, чи зможе дует Alyona Alyona і Jerry Heil вибороти перемогу для України цього року.

Інтерв’ю з Михайлом Ясинським Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Михайло Ясинський про шанс України перемогти на "Євробаченні"

Український продюсер зізнався, що він думає про виступ Alyona Alyona і Jerry Heil у першому півфіналі конкурсу "Євробачення". Михайло Ясинський розповів, що він конкретно думає про номер, костюми і виконання пісні дівчат на конкурсі. 

"Я побачив потужний номер потужної пісні у виконанні двох цікавих українських артисток. Мені сподобалася комплексна робота. Тут ми бачимо результат роботи дуже потужної команди, яка працювала над цим номером. Костюми — неймовірні, номер — неймовірний. Все круто! Вони мають якісний вигляд! Мені дуже сподобалося, я пишаюся тим, що українці навіть у такі складні часи вміють створювати такі круті роботи", — заявив Михайло Ясинський.

Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина
Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, продюсер Олі Полякової поділився своїми прогнозами і розповів, яке місце може посісти Україна на цьому масштабному пісенному конкурсі. 

"Якщо ми уявимо собі, що більше, ніж тих, кого ми почули, нікого не буде, то я думаю, що вони можуть розраховувати на друге або третє місце", — висловив свою думку український продюсер.

Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні"

Український дует Alyona Alyona і Jerry Heil вирішили представити свою країну на масштабному пісенному шоу "Євробачення". Артистки виступили з піснею "Teresa&Maria", показавши неймовірно потужний номер у півфіналі, завдяки чому потрапили у фінал. 

Нагадаємо, ми писали про те, що продюсер Михайло Ясинський розповів, як співачка Maruv потрапила на Нацвідбір "Євробачення". 

Раніше ми розповідали про те, що український підприємець Михайло Ясинський показав себе після схуднення на 15 кілограмів. 

Також ми повідомляли про те, що продюсер Олі Полякової пояснив, чому російські артисти активно виступають на Донбасі. 

Слава Дьомін
Михайло Ясинський
Євробачення-2024

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