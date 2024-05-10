Продюсер Оли Поляковой рассказал, могут ли Alyona Alyona и Jerry Heil выиграть на Евровидении

Украинский продюсер Михаил Ясинский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский высказался о конкурсе "Евровидение". В интервью Славе Демину известный предприниматель рассказал, сможет ли дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выбороть победу для Украины в этом году.

Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Украинский продюсер признался, что он думает о выступлении Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале конкурса "Евровидение". Михаил Ясинский рассказал, что он конкретно думает о номере, костюмах и исполнении песни девушек на конкурсе.

"Я увидел мощный номер мощной песни в исполнении двух интересных украинских артисток. Мне понравилась комплексная работа. Здесь мы видим результат работы очень мощной команды, которая работала над этим номером. Костюмы — невероятные, номер — невероятный. Все круто! Они выглядят качественно! Мне очень понравилось, я горжусь тем, что украинцы даже в такое тяжелое время умеют создавать такие крутые работы", — заявил Михаил Ясинский.

Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, продюсер Оли Поляковой поделился своими прогнозами и рассказал, какое место может занять Украина на этом масштабном песенном конкурсе.

"Если мы представим себе, что больше, чем тех, кого мы услышали, никого не будет, то я думаю, что они могут рассчитывать на второе или третье место", — выразил свое мнение украинский продюсер.

Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

Украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil решили представить свою страну на масштабном песенном шоу "Евровидение". Артистки выступили с песней "Teresa&Maria", показав невероятно мощный номер в полуфинале, благодаря чему попали в финал.

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