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Продюсер Михаил Ясинский оценил шансы победы Украины на "Евровидении"

10 мая 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Продюсер Оли Поляковой рассказал, могут ли Alyona Alyona и Jerry Heil выиграть на Евровидении
Украинский продюсер Михаил Ясинский на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский высказался о конкурсе "Евровидение". В интервью Славе Демину известный предприниматель рассказал, сможет ли дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выбороть победу для Украины в этом году.

Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Михаил Ясинский о шансе Украины победить на "Евровидении"

Украинский продюсер признался, что он думает о выступлении Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале конкурса "Евровидение". Михаил Ясинский рассказал, что он конкретно думает о номере, костюмах и исполнении песни девушек на конкурсе.

"Я увидел мощный номер мощной песни в исполнении двух интересных украинских артисток. Мне понравилась комплексная работа. Здесь мы видим результат работы очень мощной команды, которая работала над этим номером. Костюмы — невероятные, номер — невероятный. Все круто! Они выглядят качественно! Мне очень понравилось, я горжусь тем, что украинцы даже в такое тяжелое время умеют создавать такие крутые работы", — заявил Михаил Ясинский.

Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина
Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, продюсер Оли Поляковой поделился своими прогнозами и рассказал, какое место может занять Украина на этом масштабном песенном конкурсе.

"Если мы представим себе, что больше, чем тех, кого мы услышали, никого не будет, то я думаю, что они могут рассчитывать на второе или третье место", — выразил свое мнение украинский продюсер.

Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

Украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil решили представить свою страну на масштабном песенном шоу "Евровидение". Артистки выступили с песней "Teresa&Maria", показав невероятно мощный номер в полуфинале, благодаря чему попали в финал.

Напомним, мы писали о том, что продюсер Михаил Ясинский рассказал, как певица Maruv попала на Нацотбор "Евровидения".

Ранее мы рассказывали, что украинский предприниматель Михаил Ясинский показал себя после похудения на 15 килограмм.

Также мы сообщали о том, что продюсер Оли Поляковой объяснил, почему российские артисты активно выступают на Донбассе.

Слава Демин
Михаил Ясинский
Евровидение-2024

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