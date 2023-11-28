Прокуратура оскаржила вирок Остапу Ступці — що чекає на актора

Актор Остап Ступка у залі суду. Фото: Суспільне

Київська прокуратура не згодна з вироком акторові Остапу Ступці, який він отримав за дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп'яніння. 24 листопада суд призначив Ступці покарання у вигляді обмеження волі на три роки і позбавив водійських прав на 8 років.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури.

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Прокуратура з цією постановою не згодна і вимагає позбавити актора волі строком на три роки.

Зазначається, що наразі прокуратура вже подала до суду апеляційну скаргу на вирок.

ДТП з Остапом Ступкою

У квітні 2023 року став винуватцем ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він врізався в припарковане авто, в якому перебував водій. Чоловік отримав чимало травм. Ступка не постраждав.

Згодом Ступку відправили під нічний домашній арешт. Під час суду актор називав аварію "фатумом" і говорив, що розкаявся. У червні домашній арешт Ступці продовжили. Актор обіцяв відшкодувати потерпілому фізичний збиток.

Однак постраждалий в аварії чоловік заявив, що актор його "обдурив" і нібито не компенсував всі витрати. Сам Ступка звинувачення заперечує.

Раніше ми повідомляли, що у Києві почався суд у справі щодо ДТП за участі актора Остапа Ступки, в результаті якої постраждала людина. У крові актора було зафіксовано наявність алкоголю, проте він просить суд замість ув'язнення призначити йому штраф та забрати права.

Нагадаємо, що у мережі поширили відео, де Остап Ступка говорить, що не розуміє рішення суду і зазначає, що можна було б "вийти на штраф".