Прокуратура оспорила приговор Остапу Ступке — что ждет актера

Актер Остап Ступка в зале суда. Фото: Суспільне

Киевская прокуратура не согласна с приговором актеру Остапу Ступке, который он получил за дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. 24 ноября суд назначил Ступке наказание в виде ограничения свободы на три года и лишил водительских прав на 8 лет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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Прокуратура с этим постановлением не согласна и требует лишить актера свободы сроком три года.

Отмечается, что прокуратура уже подала в суд апелляционную жалобу на приговор.

ДТП с Остапом Ступкой

В апреле 2023 стал виновником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился водитель. Муж получил немало травм. Ступка не пострадал.

Затем Ступку отправили под ночной домашний арест. Во время суда актер называл аварию "фатумом" и говорил, что раскаялся. В июне домашний арест Ступке продолжили. Актер обещал возместить потерпевшему физический ущерб.

Однако пострадавший в аварии мужчина заявил, что актер его "обманул" и якобы не компенсировал все расходы. Сам Ступка обвинение отрицает.

Ранее мы сообщали, что в Киеве начался суд по делу по ДТП с участием актера Остапа Ступки, в результате которого пострадал человек. В крови актера было зафиксировано наличие алкоголя, однако просит суд вместо заключения назначить ему штраф и забрать права.

Напомним, что в сети распространили видео, где Остап Ступка говорит, что не понимает решения суда и отмечает, что можно было бы "выйти на штраф".