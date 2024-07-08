Наталка Денисенко закликала українців перестати бути жертвами — в соцмережах обурені

Акторка Наталка Денисенко та захисник України Андрій Федінчик. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Масовану ракетну атаку на Україну в понеділок, 8 липня, обговорюють в соцмережах мільйони українців та іноземців. Втім деякі публікації викликають різні спектри емоцій в користувачів соцмереж. Обурила багатьох українців позиція зірки серіалу "Кріпосна", акторки Наталки Денисенко.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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Зіркова уродженка Чернігова заявила, що вона погано спала в ніч проти понеділка, коли близько обіду почалась ракетна атака росіян на міста країни, зокрема, столицю. Дружина актора Андрія Федінчика, який захищає Україну в лавах ЗСУ, заявила — вона висловить непопулярну думку.

"Гра "жертва" і "тиран" зараз вийшла на свій пік. Але саме ця енергія і призвела до війни. Щоб зупинити гру, нам треба виходити з цих ролей, виходити зі стану жертви", — заявила Денисенко.

На думку акторки, українцям потрібно змінюватися, не скаржитися, а частіше згадувати про любов і єднання. А інші думки, запевняє Денисенко, намагатися викидати з голови.

Публікація акторки Наталки Денисенко викликали суперечки в коментарях. Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Реакція українців на пропозицію Наталки Денисенко

Більшість користувачів, які залишили коментарі, висловили обурення акторці. Вони не розуміють, чому українці мають змінювати своє ставлення до окупантів.

Ворог — то є зло. Не знаю, ніколи не відчувала, що український народ то є "жертви". Завжди були волелюбні, але влада роками робила країну слабкою.

Вторгнення Росії до України — ось причина війни. Називайте речі своїми іменами і не прикривайтесь загальними фразами і абстрактними словами.

До кого я маю відчувати любов? До росіян терористів? Про яку любов може йти мова в даному контексті? Я просто в а**ї від таких миротворців, як ви.

Мовчати у коментарях Денисенко не стала. Вона зазначила — її почують ті, хто зрозумів слова в публікації. Свої лайки під постом Наталки поставили актори Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, співак Влад Дарвін, дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана, хореографиня Ілона Гвоздьова та інші представники українського шоу-бізнесу.

Акторка Наталка Денисенко дала фідбек деяким користувачам соцмережі. Скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували в соцмережах на ракетний удар окупантів по Україні 8 липня. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько незадоволена діями США, ЄС та ООН.