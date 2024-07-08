Наталка Денисенко призвала украинцев перестать быть жертвами — в соцсетях возмущены

Променять ненависть на любовь — идея актрисы, муж которой служит в ВСУ, возмутила украинцев
Массированную ракетную атаку на Украину в понедельник, 8 июля, обсуждают в соцсетях миллионы украинцев и иностранцев. Впрочем, некоторые публикации вызывают различные спектры эмоций у пользователей соцсетей. Возмутила многих украинцев позиция звезды сериала "Крепостная", актрисы Наталки Денисенко.
Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.
Наталка Денисенко возмутила украинцев идеей о любви
Звездная уроженка Чернигова заявила, что она плохо спала в ночь на понедельник, когда около обеда началась ракетная атака россиян на города страны, в частности, столицу. Жена актера Андрея Фединчика, защищающего Украину в рядах ВСУ, заявила — она выскажет непопулярное мнение.
"Игра "жертва" и "тиран" сейчас вышла на свой пик. Но именно эта энергия и привела к войне. Чтобы остановить игру, нам нужно выходить из этих ролей, выходить из состояния жертвы", — заявила Денисенко.
По мнению актрисы, украинцам нужно меняться, не жаловаться, а чаще вспоминать о любви и единении. А другие мысли, уверяет Денисенко, пытаться выбрасывать из головы.
Реакция украинцев на предложение Наталки Денисенко
Большинство пользователей, оставивших комментарии, выразили возмущение актрисе. Они не понимают, почему украинцы должны менять свое отношение к оккупантам.
- Враг — это зло. Не знаю, никогда не чувствовала, что украинский народ это "жертвы". Всегда были свободолюбивы, но власть годами делала страну слабой.
- Вторжение России в Украину – вот причина войны. Называйте вещи своими именами и не прикрывайтесь общими фразами и абстрактными словами.
- К кому я должен чувствовать любовь? К россиянам террористам? О какой любви может идти речь в данном контексте? Я просто в а**е от таких миротворцев, как вы.
Молчать в комментариях Денисенко не стала. Она отметила, что ее услышат те, кто понял слова в публикации. Свои лайки под постом Наталки поставили актеры Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, певец Влад Дарвин, супруга певца Сергея Бабкина, Снежана, хореограф Илона Гвоздева и другие представители украинского шоу-бизнеса.
Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали в соцсетях на ракетный удар оккупантов по Украине 8 июля. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько не удовлетворена действиями США, ЕС и ООН.
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