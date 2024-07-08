Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Променять ненависть на любовь — идея актрисы, муж которой служит в ВСУ, возмутила украинцев arrow

Променять ненависть на любовь — идея актрисы, муж которой служит в ВСУ, возмутила украинцев

8 июля 2024 21:57
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Наталка Денисенко призвала украинцев перестать быть жертвами — в соцсетях возмущены
Актриса Наталка Денисенко и защитник Украины Андрей Фединчик. Фото: Instagram/natalka_denisenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Массированную ракетную атаку на Украину в понедельник, 8 июля, обсуждают в соцсетях миллионы украинцев и иностранцев. Впрочем, некоторые публикации вызывают различные спектры эмоций у пользователей соцсетей. Возмутила многих украинцев позиция звезды сериала "Крепостная", актрисы Наталки Денисенко.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

Читайте также:

Наталка Денисенко возмутила украинцев идеей о любви

Звездная уроженка Чернигова заявила, что она плохо спала в ночь на понедельник, когда около обеда началась ракетная атака россиян на города страны, в частности, столицу. Жена актера Андрея Фединчика, защищающего Украину в рядах ВСУ, заявила — она выскажет непопулярное мнение.

"Игра "жертва" и "тиран" сейчас вышла на свой пик. Но именно эта энергия и привела к войне. Чтобы остановить игру, нам нужно выходить из этих ролей, выходить из состояния жертвы", — заявила Денисенко.

По мнению актрисы, украинцам нужно меняться, не жаловаться, а чаще вспоминать о любви и единении. А другие мысли, уверяет Денисенко, пытаться выбрасывать из головы.

Публикация Наталки Денисенко об изнурении негатива на любовь
Публикация актрисы Наталки Денисенко вызвала споры в комментариях. Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Реакция украинцев на предложение Наталки Денисенко

Большинство пользователей, оставивших комментарии, выразили возмущение актрисе. Они не понимают, почему украинцы должны менять свое отношение к оккупантам.

  • Враг — это зло. Не знаю, никогда не чувствовала, что украинский народ это "жертвы". Всегда были свободолюбивы, но власть годами делала страну слабой.
  • Вторжение России в Украину – вот причина войны. Называйте вещи своими именами и не прикрывайтесь общими фразами и абстрактными словами.
  • К кому я должен чувствовать любовь? К россиянам террористам? О какой любви может идти речь в данном контексте? Я просто в а**е от таких миротворцев, как вы.

Молчать в комментариях Денисенко не стала. Она отметила, что ее услышат те, кто понял слова в публикации. Свои лайки под постом Наталки поставили актеры Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, певец Влад Дарвин, супруга певца Сергея Бабкина, Снежана, хореограф Илона Гвоздева и другие представители украинского шоу-бизнеса.

Наталья Денисенко ответила комментаторам
Актриса Наталка Денисенко дала фидбек некоторым пользователям соцсети. Скриншоты: Instagram/natalka_denisenko

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали в соцсетях на ракетный удар оккупантов по Украине 8 июля. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько не удовлетворена действиями США, ЕС и ООН.

соцсети Наталка Денисенко украинские звезды хейт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев