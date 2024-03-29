Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Путіністка Таїсія Повалій вкрала сукню в Андре Тана arrow

Путіністка Таїсія Повалій вкрала сукню в Андре Тана

29 березня 2024 23:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Андре Тан розповів, як путіністка Таїсія Повалій вкрала сукню його бренду — відео
Український дизайнер Андре Тан на подкасті Аліни Шаманської. Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український дизайнер Андре Тан розповів, як співачка-зрадниця Таїсія Повалій не заплатила за сукні, тому що вони не сподобались. Втім, чомусь вдягнула одну з них на модну вечірку.

Про це він розповів на подкасті Аліни Шаманської.

Читайте також:

Таїсія Повалій не заплатила за сукні Андре Тана

Український дизайнер і модельєр Андре Тан пригадав, як свого часу його обманула співачка-зрадниця Таїсія Повалій.

Ситуація відбулась ще до повномасштабного вторгнення. Повалій замовила в Андре Тана сукні індивідуального пошиття. Втім, відмовилися за них платити. Вони їй начебто не сподобались, але водій все одно забрав модне вбрання. 

Одного дня дизайнер побачив співачку у своїй сукні на вечірці. Таїсія Повалій намагалась пояснити ситуацію, але це більше нагадувало фарс.

"Це була давня історія. Вже минуло майже 20 років. Я колись пошив їй декілька суконь. Вона приміряла й сказала: "Це не те, це не так…". І вона не заплатила за це, але забрала, її водій забрав. Потім я її побачив у цій сукні на якійсь вечірці й підійшов і сказав: "Не тисне, все добре?". Вона нічого не відповіла, але сказала: "У мене розірвалася сукня, у якій я хотіла прийти…". І я подумав, що звісно, у твоєму гардеробі була тільки сукня від Андре Тана, яка тобі не дуже сподобалася", — розповів дизайнер.

Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ
Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан нещодавно представив нову колекцію одягу — показ відбував у Лос-Анджелесі. Також він розповідав про головні тренди цієї весни.

війна
Андре Тан
крадіжка
мода
Таїсія Повалій
українські зірки
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом