Андре Тан розповів, як путіністка Таїсія Повалій вкрала сукню його бренду — відео

Український дизайнер Андре Тан на подкасті Аліни Шаманської. Фото: стоп-кадр

Український дизайнер Андре Тан розповів, як співачка-зрадниця Таїсія Повалій не заплатила за сукні, тому що вони не сподобались. Втім, чомусь вдягнула одну з них на модну вечірку.

Про це він розповів на подкасті Аліни Шаманської.

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Таїсія Повалій не заплатила за сукні Андре Тана

Український дизайнер і модельєр Андре Тан пригадав, як свого часу його обманула співачка-зрадниця Таїсія Повалій.

Ситуація відбулась ще до повномасштабного вторгнення. Повалій замовила в Андре Тана сукні індивідуального пошиття. Втім, відмовилися за них платити. Вони їй начебто не сподобались, але водій все одно забрав модне вбрання.

Одного дня дизайнер побачив співачку у своїй сукні на вечірці. Таїсія Повалій намагалась пояснити ситуацію, але це більше нагадувало фарс.

"Це була давня історія. Вже минуло майже 20 років. Я колись пошив їй декілька суконь. Вона приміряла й сказала: "Це не те, це не так…". І вона не заплатила за це, але забрала, її водій забрав. Потім я її побачив у цій сукні на якійсь вечірці й підійшов і сказав: "Не тисне, все добре?". Вона нічого не відповіла, але сказала: "У мене розірвалася сукня, у якій я хотіла прийти…". І я подумав, що звісно, у твоєму гардеробі була тільки сукня від Андре Тана, яка тобі не дуже сподобалася", — розповів дизайнер.

Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан нещодавно представив нову колекцію одягу — показ відбував у Лос-Анджелесі. Також він розповідав про головні тренди цієї весни.