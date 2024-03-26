Андре Тан підкорив Тиждень моди в Лос-Анджелесі

Дизайнер Андре Тан з моделлю. Фото: менеджмент дизайнера.

Українські дизайнери та Андре Тан нагадали Америці про війну в Україні. Андре Тан здійняв фурор на Los Angeles Fashion Week, який відбувся 22-24 березня.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент дизайнера.

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З 22 по 24 березня в Лос-Анджелесі відбувся Тиждень моди, окремою подією якого став "український блок". Українські дизайнери представили свої нові колекції, а також був презентований шоурум, в якому українці спілкувалися з відомими баєрами (Saks, Nordstrom, Revolve).

Андре Тан привіз на LA Fashion Week нову колекцію власного sustainable fashion бренду RDNT під назвою Open Your Eyes. Вперше вона була представлена на Тижні моди у Парижі, а для американської публіки дизайнер зробив новий, адаптований варіант. Однак основний стрижень колекції зберігся — це ультрафункціональні, мінімалістичні та стильні речі, які репрезентують сучасну молодь, її настрої та жагу до самовираження. Використання екоматеріалів, таких як органічна бавовна та перероблений поліестер, не лише додало привабливості візуальному стилю колекції, але й порушило питання екосвідомості та "етичної моди", які наразі є дуже актуальними у світовій модній індустрії.

Важливим елементом показу Андре Тана стало, як висловився сам дизайнер, "нагадування американцям про війну в Україні". Перед початком шоу гості показу дивились спеціальний мініфільм, який підготувала команда дизайнера. У ньому глядачі могли побачити, якою прекрасною державою є Україна та що з нею відбувається зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії.

"Я зрозумів, що все роблю правильно, коли їхав в Лос-Анджелесі в таксі й випадково зав’язалася розмова з водієм. Таксист розповів мені багато цікавих речей, наприклад про те, що в США багато хто думає, що війна в України вже закінчилась, адже по телебаченню її зовсім перестали показувати. І це при тому, що зараз війна перебуває в запеклій фазі, коли за кожен метр точаться бої та гинуть наші бійці. Я кілька разів хотів скасувати показ — були певні складнощі, але потім зрозумів, що цей Тиждень моди — гарна можливість вчергове нагадати світові про те, що війна триває й Україна потребує підтримки світової спільноти", — розповів Андре Тан.

Дизайнер Андре Тан представив нову колекцію. Фото: менеджмент дизайнера.

В показі Андре Тана брали участь американські моделі, але переважну більшість склали саме українські моделі, з якими Андре дуже хотів попрацювати — і спеціально влаштовував для них окремий кастинг, залучивши для цього місцевих блогерів.

"Американські моделі — прекрасні та надзвичайно професійні, я отримав колосальне задоволення від співпраці з ними. Але я вчергове переконався, що саме українські моделі — найкращі у світі! Взагалі досвід показу в Лос-Анджелесі справив на мене велике враження. Окрім презентації колекції та шоурум українських дизайнерів, ми багато спілкувалися з баєрами, нас навчали досвідчені фахівці з fashion-маркетингу та піару. Везу додому багато інсайтів та натхнення, щоби українська мода і надалі успішно крокувала світом!" — говорить дизайнер.

Показ відбувся в рамках програми Ukrainian Fashion Forward, яку започаткував фонд Анни Петрової Startup Ukraine за підтримки посольства Америки в Україні. Місцевими організаторами виступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.

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