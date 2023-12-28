Путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоубізнесу
З російської новорічної програми "Блакитний вогник на Шаболовці" на пропагандистському "Першому каналі" можуть прибрати 20% учасників. Так, до російських артистів, які покинули країну через антивоєнну позицію, доєднаються нові учасники, яких приберуть через участь у скандальній "голій вечірці" фрік-блогерки та екстелеведучої Анастасії Івлеєвої.
Про це повідомляють росЗМІ.
Кого викреслили з "Блакитного вогника"
Як встановило видання "Агентство", тогорічні зйомки програми пропустили 23 артисти зі 132 запрошених через антикремлівські настрої. Тепер, після нещодавнього скандалу, можуть прибрати ще трьох виконавців: Лоліту Мілявську, Філіпа Кіркорова та Діму Білана.
Після скандалу Мілявська сама підтвердила своє видалення з російських етерів, а також згодом The Insider заявив, що федеральні телеканали РФ вже отримали розпорядження. Таким чином, програма може втратити 20% учасників.
Видання також оприлюднило список артистів, яких продюсер путінського каналу, Костянтин Ернст, розпорядився прибрати з торішнього етеру:
- Алла Пугачова;
- Максим Галкін;
- Іван Ургант;
- Віра Брежнєва;
- Світлана Лобода;
- гурт Little Big;
- Софія Ротару;
- Борис Гребенщиков;
- Андрій Макаревич;
- Тамара Гвердцителі;
- Анжеліка Варум;
- рок-гурт "Мумій Тролль";
- Лайма Вайкуле;
- Наргіз Закірова;
- Олена Темнікова;
- гурт "ВІА ГРА" (розпався після початку війни);
- Наталя Ветлицька;
- гурт "Сплін";
- Валерій Меладзе;
- Земфіра Рамазанова;
- Максим Леонідов;
- та рок-гурти "Бі-2" та "Технологія".
Нагадаємо, що раніше російська фрік-блогерка Рада Руських подала документи до російської ЦВК для участі в президентських виборах навесні наступного року. Вона виступає як самовисуванка.
Також не так давно стало відомо, що ексгендиректора пропагандистського телеканалу Russia Today, Антона Красовського, який закликав топити українських дітей, отруїли.
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