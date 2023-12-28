Путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоубізнесу

Алла Пугачова та Максим Галкін, які підтримали Україну у війні з Росією. Ілюстративне фото: скриншот

З російської новорічної програми "Блакитний вогник на Шаболовці" на пропагандистському "Першому каналі" можуть прибрати 20% учасників. Так, до російських артистів, які покинули країну через антивоєнну позицію, доєднаються нові учасники, яких приберуть через участь у скандальній "голій вечірці" фрік-блогерки та екстелеведучої Анастасії Івлеєвої.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як встановило видання "Агентство", тогорічні зйомки програми пропустили 23 артисти зі 132 запрошених через антикремлівські настрої. Тепер, після нещодавнього скандалу, можуть прибрати ще трьох виконавців: Лоліту Мілявську, Філіпа Кіркорова та Діму Білана.

Після скандалу Мілявська сама підтвердила своє видалення з російських етерів, а також згодом The Insider заявив, що федеральні телеканали РФ вже отримали розпорядження. Таким чином, програма може втратити 20% учасників.

Російські артисти, які засудили війну. Джерело: "Агентство"

Видання також оприлюднило список артистів, яких продюсер путінського каналу, Костянтин Ернст, розпорядився прибрати з торішнього етеру:

Алла Пугачова;

Максим Галкін;

Іван Ургант;

Віра Брежнєва;

Світлана Лобода;

гурт Little Big;

Софія Ротару;

Борис Гребенщиков;

Андрій Макаревич;

Тамара Гвердцителі;

Анжеліка Варум;

рок-гурт "Мумій Тролль";

Лайма Вайкуле;

Наргіз Закірова;

Олена Темнікова;

гурт "ВІА ГРА" (розпався після початку війни);

Наталя Ветлицька;

гурт "Сплін";

Валерій Меладзе;

Земфіра Рамазанова;

Максим Леонідов;

та рок-гурти "Бі-2" та "Технологія".

Нагадаємо, що раніше російська фрік-блогерка Рада Руських подала документи до російської ЦВК для участі в президентських виборах навесні наступного року. Вона виступає як самовисуванка.

Також не так давно стало відомо, що ексгендиректора пропагандистського телеканалу Russia Today, Антона Красовського, який закликав топити українських дітей, отруїли.