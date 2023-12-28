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Путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоубізнесу

28 грудня 2023 23:44
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Ілля Рябінін
редактор
Путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоубізнесу
Алла Пугачова та Максим Галкін, які підтримали Україну у війні з Росією. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З російської новорічної програми "Блакитний вогник на Шаболовці" на пропагандистському "Першому каналі" можуть прибрати 20% учасників. Так, до російських артистів, які покинули країну через антивоєнну позицію, доєднаються нові учасники, яких приберуть через участь у скандальній "голій вечірці" фрік-блогерки та екстелеведучої Анастасії Івлеєвої.

Про це повідомляють росЗМІ

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Як встановило видання "Агентство", тогорічні зйомки програми пропустили 23 артисти зі 132 запрошених через антикремлівські настрої. Тепер, після нещодавнього скандалу, можуть прибрати ще трьох виконавців: Лоліту Мілявську, Філіпа Кіркорова та Діму Білана. 

Після скандалу Мілявська сама підтвердила своє видалення з російських етерів, а також згодом The Insider заявив, що федеральні телеканали РФ вже отримали розпорядження. Таким чином, програма може втратити 20% учасників.

Путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоу-бізнесу
Російські артисти, які засудили війну. Джерело: "Агентство"

Видання також оприлюднило список артистів, яких продюсер путінського каналу, Костянтин Ернст, розпорядився прибрати з торішнього етеру:

  • Алла Пугачова;
  • Максим Галкін;
  • Іван Ургант;
  • Віра Брежнєва;
  • Світлана Лобода;
  • гурт Little Big;
  • Софія Ротару;
  • Борис Гребенщиков;
  • Андрій Макаревич;
  • Тамара Гвердцителі;
  • Анжеліка Варум;
  • рок-гурт "Мумій Тролль";
  • Лайма Вайкуле;
  • Наргіз Закірова;
  • Олена Темнікова;
  • гурт "ВІА ГРА" (розпався після початку війни);
  • Наталя Ветлицька;
  • гурт "Сплін";
  • Валерій Меладзе;
  • Земфіра Рамазанова;
  • Максим Леонідов;
  • та рок-гурти "Бі-2" та "Технологія".

Нагадаємо, що раніше російська фрік-блогерка Рада Руських подала документи до російської ЦВК для участі в президентських виборах навесні наступного року. Вона виступає як самовисуванка. 

Також не так давно стало відомо, що ексгендиректора пропагандистського телеканалу Russia Today, Антона Красовського, який закликав топити українських дітей, отруїли. 

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