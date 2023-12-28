Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса arrow

Путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса

28 декабря 2023 23:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса
Алла Пугачева и Максим Галкин, поддержавшие Украину в войне с Россией. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Из российской новогодней программы "Голубой огонек на Шаболовке" на пропагандистском "Первом канале" могут убрать 20% участников. Так, к российским артистам, покинувшим страну из-за антивоенной позиции, присоединятся новые участники, которых примут участие в скандальной "голой вечеринке" фрик-блогера и экс-телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Кого вычеркнули из "Голубого огонька"

Как установило издание "Агентство", прошлогодние съемки программы пропустили 23 артиста из 132 приглашенных, из-за антикремлевских настроений. Теперь, после недавнего скандала, могут убрать еще троих исполнителей: Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и Диму Билана.

После скандала Милявская сама подтвердила свое изгнание из российских эфиров, а также впоследствии The Insider заявил, что федеральные телеканалы РФ уже получили распоряжение. Таким образом, программа может лишиться 20% участников.

Путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса
Российские артисты, осудившие войну. Источник: "Агентство"

Издание также обнародовало список артистов, которых продюсер путинского канала, Константин Эрнст, распорядился убрать из прошлогоднего эфира:

  • Алла Пугачева;
  • Максим Галкин;
  • Иван Ургант;
  • Вера Брежнева;
  • Светлана Лобода;
  • группа Little Big;
  • София Ротару;
  • Борис Гребенщиков;
  • Андрей Макаревич;
  • Тамара Гвердцители;
  • Анжелика Варум;
  • рок-группа "Мумий Тролль";
  • Лайма Вайкуле;
  • Наргиз Закирова;
  • Елена Темникова;
  • группа "ВИА ГРА" (распалась после начала войны);
  • Наталья Ветлицкая;
  • группа "Сплин";
  • Валерий Меладзе;
  • Земфира Рамазанова;
  • Максим Леонидов;
  • и рок-группы "Би-2" и "Технология".

Напомним, что ранее российская фрик-блогер Рада Русских подала документы в российский ЦИК для участия в президентских выборах весной следующего года. Она выступает как самовыдвиженка.

Также недавно стало известно, что экс-гендиректора пропагандистского телеканала Russia Today, Антона Красовского, призвавшего топить украинских детей, отравили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме