Путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса

Алла Пугачева и Максим Галкин, поддержавшие Украину в войне с Россией. Иллюстративное фото: скриншот

Из российской новогодней программы "Голубой огонек на Шаболовке" на пропагандистском "Первом канале" могут убрать 20% участников. Так, к российским артистам, покинувшим страну из-за антивоенной позиции, присоединятся новые участники, которых примут участие в скандальной "голой вечеринке" фрик-блогера и экс-телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как установило издание "Агентство", прошлогодние съемки программы пропустили 23 артиста из 132 приглашенных, из-за антикремлевских настроений. Теперь, после недавнего скандала, могут убрать еще троих исполнителей: Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и Диму Билана.

После скандала Милявская сама подтвердила свое изгнание из российских эфиров, а также впоследствии The Insider заявил, что федеральные телеканалы РФ уже получили распоряжение. Таким образом, программа может лишиться 20% участников.

Российские артисты, осудившие войну. Источник: "Агентство"

Издание также обнародовало список артистов, которых продюсер путинского канала, Константин Эрнст, распорядился убрать из прошлогоднего эфира:

Алла Пугачева;

Максим Галкин;

Иван Ургант;

Вера Брежнева;

Светлана Лобода;

группа Little Big;

София Ротару;

Борис Гребенщиков;

Андрей Макаревич;

Тамара Гвердцители;

Анжелика Варум;

рок-группа "Мумий Тролль";

Лайма Вайкуле;

Наргиз Закирова;

Елена Темникова;

группа "ВИА ГРА" (распалась после начала войны);

Наталья Ветлицкая;

группа "Сплин";

Валерий Меладзе;

Земфира Рамазанова;

Максим Леонидов;

и рок-группы "Би-2" и "Технология".

Напомним, что ранее российская фрик-блогер Рада Русских подала документы в российский ЦИК для участия в президентских выборах весной следующего года. Она выступает как самовыдвиженка.

Также недавно стало известно, что экс-гендиректора пропагандистского телеканала Russia Today, Антона Красовского, призвавшего топить украинских детей, отравили.