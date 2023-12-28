Путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса
Из российской новогодней программы "Голубой огонек на Шаболовке" на пропагандистском "Первом канале" могут убрать 20% участников. Так, к российским артистам, покинувшим страну из-за антивоенной позиции, присоединятся новые участники, которых примут участие в скандальной "голой вечеринке" фрик-блогера и экс-телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Об этом сообщают росСМИ.
Кого вычеркнули из "Голубого огонька"
Как установило издание "Агентство", прошлогодние съемки программы пропустили 23 артиста из 132 приглашенных, из-за антикремлевских настроений. Теперь, после недавнего скандала, могут убрать еще троих исполнителей: Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и Диму Билана.
После скандала Милявская сама подтвердила свое изгнание из российских эфиров, а также впоследствии The Insider заявил, что федеральные телеканалы РФ уже получили распоряжение. Таким образом, программа может лишиться 20% участников.
Издание также обнародовало список артистов, которых продюсер путинского канала, Константин Эрнст, распорядился убрать из прошлогоднего эфира:
- Алла Пугачева;
- Максим Галкин;
- Иван Ургант;
- Вера Брежнева;
- Светлана Лобода;
- группа Little Big;
- София Ротару;
- Борис Гребенщиков;
- Андрей Макаревич;
- Тамара Гвердцители;
- Анжелика Варум;
- рок-группа "Мумий Тролль";
- Лайма Вайкуле;
- Наргиз Закирова;
- Елена Темникова;
- группа "ВИА ГРА" (распалась после начала войны);
- Наталья Ветлицкая;
- группа "Сплин";
- Валерий Меладзе;
- Земфира Рамазанова;
- Максим Леонидов;
- и рок-группы "Би-2" и "Технология".
Напомним, что ранее российская фрик-блогер Рада Русских подала документы в российский ЦИК для участия в президентских выборах весной следующего года. Она выступает как самовыдвиженка.
Также недавно стало известно, что экс-гендиректора пропагандистского телеканала Russia Today, Антона Красовского, призвавшего топить украинских детей, отравили.
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