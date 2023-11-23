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Реперка Cardi B заявила, що у США немає грошей і закликала не спонсувати війни

23 листопада 2023 13:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Реперка Cardi B заявила, що у США немає грошей і закликала не спонсувати війни
Реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Скандальна реперка Cardi B висловилася щодо політики Байдена і розповіла, як змінилося її ставлення до нього через "спонсування війн". 

Цю тему зірка підняла під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram

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Зірвалася через Байдена 

Днями Cardi B спілкувалася зі своїми прихильниками у прямому ефірі Instagram. Коли хтось з глядачів підняв тему політики, реперка почала емоційно висказуватися щодо цього. 

 

Карді Бі
Скриншот з прямого ефіру Cardi B в instagram.com/iamcardib

Вона розкритикувала політику Байдена адже вважає, що він витрачає гроші США, яких і так немає. Вона мала на увазі витрати на допомогу Україні і Ізраїлю у війнах. 

"Ви маєте сісти з цими людьми й шукати рішення. Але ми не можемо спонсорувати ці чортові війни! Ми ж навіть свою країну не можемо утримувати. Закінчуйте з цим! Ви реально маєте з цим покінчити. Не поводьтеся так, ніби у вас є гроші! Бо у вас їх немає", — висловилася зірка. 

 

Вона пояснила, що її так хвилює ця тема адже згідно з нещодавніми новинами Нью Йорк зустріне новий рік з дефіцитом у бюджеті у сім мільярдів доларів. Через що будуть скорочені видатки на забезпечення комунальних служб. Cardi B переконана, що через це місто буде потопати у "щурах і єнотах".

Проте, виконавиця зауважила, що не хвилюється за себе, адже вона багата та знаменита. Проте переживає за своїх родичів з Нью Йорка. 

Нагадаємо, Cardi B жбурнула мікрофон в голову шанувальника. 

Також ми писали, що Cardi B та репер Offset презентували спеціальне меню у McDonald's до дня закоханих. 

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