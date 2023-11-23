Реперка Cardi B заявила, что у США нет денег и призвала не спонсировать войны

Реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib

Скандальная реперка Cardi B высказалась по поводу политики Байдена и рассказала, как изменилось ее отношение к нему из-за "спонсирования войн".

Эту тему звезда подняла во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

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На днях Cardi B общалась со своими поклонниками в прямом эфире Instagram. Когда кто-то из зрителей поднял тему политики, репер начала эмоционально высказываться по этому поводу.

Скриншот из прямого эфира Cardi B в instagram.com/iamcardib

Она раскритиковала политику Байдена, поскольку считает, что он тратит деньги США, которых и так нет. Она подразумевала расходы на помощь Украине и Израилю в войнах.

"Вы должны сесть с этими людьми и искать решения. Но мы не можем спонсировать эти чертовы войны! Мы ведь даже свою страну не можем содержать. Заканчивайте с этим! Вы реально должны с этим покончить. Не ведите себя так, будто у вас есть деньги! Потому что у вас их нет", — высказалась звезда.

Она объяснила, что ее так волнует эта тема, ведь согласно недавним новостям Нью-Йорк встретит новый год с дефицитом в бюджете в семь миллиардов долларов. Из-за чего будут сокращены расходы на обеспечение коммунальных служб. Cardi B убеждена, что из-за этого город будет утопать в "крысах и енотах".

Однако исполнительница отметила, что не волнуется за себя, ведь она богата и знаменита. Однако переживает за своих родственников из Нью-Йорка.

Напомним, Cardi B швырнула микрофон в голову поклонника.

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