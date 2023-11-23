Реперка Cardi B заявила, что у США нет денег и призвала не спонсировать войны
Скандальная реперка Cardi B высказалась по поводу политики Байдена и рассказала, как изменилось ее отношение к нему из-за "спонсирования войн".
Эту тему звезда подняла во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
Сорвалась из-за Байдена
На днях Cardi B общалась со своими поклонниками в прямом эфире Instagram. Когда кто-то из зрителей поднял тему политики, репер начала эмоционально высказываться по этому поводу.
Она раскритиковала политику Байдена, поскольку считает, что он тратит деньги США, которых и так нет. Она подразумевала расходы на помощь Украине и Израилю в войнах.
"Вы должны сесть с этими людьми и искать решения. Но мы не можем спонсировать эти чертовы войны! Мы ведь даже свою страну не можем содержать. Заканчивайте с этим! Вы реально должны с этим покончить. Не ведите себя так, будто у вас есть деньги! Потому что у вас их нет", — высказалась звезда.
Она объяснила, что ее так волнует эта тема, ведь согласно недавним новостям Нью-Йорк встретит новый год с дефицитом в бюджете в семь миллиардов долларов. Из-за чего будут сокращены расходы на обеспечение коммунальных служб. Cardi B убеждена, что из-за этого город будет утопать в "крысах и енотах".
Однако исполнительница отметила, что не волнуется за себя, ведь она богата и знаменита. Однако переживает за своих родственников из Нью-Йорка.
Напомним, Cardi B швырнула микрофон в голову поклонника.
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