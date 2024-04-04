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Різатдінова шокувала фото, на яких показала свою боротьбу з підступним недугом шкіри

4 квітня 2024 15:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Різатдінова шокувала фото, на яких показала свою боротьбу з підступним недугом шкіри
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Спортсменка Ганна Різатдінова поділилася з фоловерами відвертою історією боротьби з акне. Зірка показала фото, на яких помітне загострення недугу.

Знімки з'явились у соціальній мережі гімнастки.

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За словами гімнастки, коли в повідомленнях її запитують "Які процедури робили, щоб отримати таку шкіру?", вона одразу відповідає, що лікувала акне без будь-яких процедур. Варто пам’ятати, наголошує Анна, не завжди ін’єкції чи апаратні процедури можуть допомогти, потрібно починати з внутрішнього стану та підходити до розв’язання проблеми комплексно.

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Я лікувала акне протягом пів року з дерматологом. У процесі я налагодила свій раціон, почала пити денну норму води, а це було дуже важливо. І все разом дало такий класний результат для шкіри. У мене була змішана картина фолікуліту та акне, із залученням зон спини, грудей, обличчя. І що важливо, обличчя виявилося стійким до лікування антибіотиком, протигрибковим і різними зовнішніми бовтанками, оскільки їх вже призначали інші лікарі, і це не допомагало на 100%", — говорить Різатдінова.

На жаль, акне може з’являтися без причини ззовні, тут немає потреби здавати мільйон аналізів. Це просто особливість роботи сальної залози, часто буває генетична схильність. Саме тому такі стани шкіри відносять до хронічних, розповіла Різатдінова. Але завдяки правильно підібраній терапії можна вийти на довгу, а часто і постійну ремісію, яку підтримують щоденним доглядом.

Нагадаємо, зірка "Людей Х" розповіла про важкий діагноз. А раніше Різатдінова вразила розтяжкою на вокзалі.

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