Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ризатдинова шокировала фото, на которых показала свою борьбу с коварным недугом кожи arrow

Ризатдинова шокировала фото, на которых показала свою борьбу с коварным недугом кожи

4 апреля 2024 15:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ризатдинова шокировала фото, на которых показала свою борьбу с коварным недугом кожи
Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Спортсменка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами откровенной историей борьбы с акне. Звезда показала фото, на которых заметно обострение недуга.

Снимки появились в социальной сети гимнастки.

Читайте также:

Ризатдинова лечила болезнь длительное время

По словам гимнастки, когда в постах ее спрашивают "Какие процедуры делали, чтобы получить такую кожу?", она сразу отвечает, что лечила акне без каких-либо процедур. Следует помнить, отмечает Анна, не всегда инъекции или аппаратные процедуры могут помочь, нужно начинать с внутреннего состояния и подходить к решению проблемы комплексно.

 

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Я лечила акне в течение полугода с дерматологом. В процессе я наладила свой рацион, начала пить дневную норму воды, а это было очень важно. И все вместе дало такой классный результат для кожи. У меня была смешанная картина фолликулита и акне, с привлечением зон спины, груди, лица. И что важно, лицо оказалось устойчивым к лечению антибиотиком, противогрибковым и различными наружными болтанками, поскольку их уже назначали другие врачи, и это не помогало на 100%", — говорит Ризатдинова.

К сожалению, акне может появляться без причины извне, здесь нет необходимости сдавать миллион анализов. Это просто особенность работы сальной железы, часто бывает генетическая предрасположенность. Именно поэтому такие состояния кожи относят к хроническим, рассказала Ризатдинова. Но благодаря правильно подобранной терапии можно выйти на долгую, а часто и постоянную ремиссию, поддерживаемую ежедневным уходом.

Напомним, звезда " Людей Х" рассказала о тяжелом диагнозе. А раньше Ризатдинова поразила растяжкой на вокзале.

кожа
Анна Ризатдинова
украинские звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК