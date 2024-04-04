Ризатдинова шокировала фото, на которых показала свою борьбу с коварным недугом кожи

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Спортсменка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами откровенной историей борьбы с акне. Звезда показала фото, на которых заметно обострение недуга.

Снимки появились в социальной сети гимнастки.

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По словам гимнастки, когда в постах ее спрашивают "Какие процедуры делали, чтобы получить такую кожу?", она сразу отвечает, что лечила акне без каких-либо процедур. Следует помнить, отмечает Анна, не всегда инъекции или аппаратные процедуры могут помочь, нужно начинать с внутреннего состояния и подходить к решению проблемы комплексно.

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Я лечила акне в течение полугода с дерматологом. В процессе я наладила свой рацион, начала пить дневную норму воды, а это было очень важно. И все вместе дало такой классный результат для кожи. У меня была смешанная картина фолликулита и акне, с привлечением зон спины, груди, лица. И что важно, лицо оказалось устойчивым к лечению антибиотиком, противогрибковым и различными наружными болтанками, поскольку их уже назначали другие врачи, и это не помогало на 100%", — говорит Ризатдинова.

К сожалению, акне может появляться без причины извне, здесь нет необходимости сдавать миллион анализов. Это просто особенность работы сальной железы, часто бывает генетическая предрасположенность. Именно поэтому такие состояния кожи относят к хроническим, рассказала Ризатдинова. Но благодаря правильно подобранной терапии можно выйти на долгую, а часто и постоянную ремиссию, поддерживаемую ежедневным уходом.

Напомним, звезда " Людей Х" рассказала о тяжелом диагнозе. А раньше Ризатдинова поразила растяжкой на вокзале.