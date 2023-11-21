Юлія Саніна оцінила шанси повернення Олега Винника на українську сцену

Фронтвумен рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна у програмі "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, фронтвумен рок-гурту "The Hardkiss" і тренерка шоу "Голос країни-13" Юлія Саніна висловилася на адресу артиста Олега Винника. Популярна виконавиця розповіла, що вона думає про можливе повернення співака на сцену.

Про це Юлія Саніна розповіла у програмі "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" у YouTube.

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Юлія Саніна про можливе повернення Олега Винника на сцену

Під час програми і спілкування з українським шеф-кухарем фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна пояснила, чи сприйматимуть Олега Винника в його рідній країні, як раніше. В цілому, вона зазначила, що не може судити його.

Проте, рок-діва шоу-бізнесу натякнула на те, що вона не бачить Олега Винника знову на українській сцені. За словами Юлії Саніної, люди так швидко не можуть пробачити, адже вони бачать нещиру поведінку і брехню в словах і діях артистів.

Співачка Юлія Саніна з Євгеном Клопотенком у програмі "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Фото: скриншот з YouTube

Крім того, співачка, яка не так давно була у складі членів журі 13-го сезону вокального шоу "Голос країни", зазначила, що артисти є публічними людьми, тому їх легко хейтити.

"Я не знаю. Хтось вчинив не так, хтось сказав не так, підібрав неправильні слова, дав не так інтерв'ю. Люди швидко не пробачають, вони бачать неправду, нещирість, якусь зрадливість. Виконавці просто ж на виду. І так легко хейтити виконавців", — заявила українська рок-артистка Юлія Саніна під час спілкування з Євгеном Клопотенком.

Що відомо про Олега Винника під час війни

Ще на початку повномасштабної війни український співак покинув свою рідну країну і виїхав за кордон. Увесь цей час він не виходив на зв’язок, але не так давно вирішив дати інтерв’ю. Під час нього Олег Винник заявив, що не знає, як підтримувати українців.

"Виходь до людей — не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся? Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати?" — казав український артист.

Нещодавно був анонсований навіть його тур Європою, про який повідомила голова офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон. Сам артист поки ніяких коментарів не дає з цього приводу, а Валерія зазначила, що він нібито допомагає ЗСУ власними коштами.

Новина про можливе повернення Олега Винника на сцену. Фото: скриншот з Telegram-каналу "МУЗВАР"

Коментар голови офіційного фан-клубу Олега Винника. Фото: скриншот з Telegram-каналу "МУЗВАР"

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