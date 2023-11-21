Юлия Санина оценила шансы возвращения Олега Винника на украинскую сцену

Фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина в программе "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" и тренер шоу "Голос країни-13" Юлия Санина высказалась в адрес артиста Олега Винника. Популярная исполнительница рассказала, что она думает о возможном возвращении певца на сцену.

Об этом Юлия Санина рассказала в программе "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" в YouTube.

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Юлия Санина о возможном возвращении Олега Винника на сцену

Во время программы и общения с украинским шеф-поваром фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина объяснила, будут ли воспринимать Олега Винника в его родной стране, как раньше. В целом, вона отметила, что не может его судить.

Однако, рок-дива шоу-бизнеса намекнула на то, что она не видит Олега Винника снова на украинской сцене. По словам Юлии Саниной, люди так быстро не простят, ведь они видят неискреннее поведение и ложь в словах и действиях артистов.

Певица Юлия Санина с Евгением Клопотенко в программе "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, певица, которая не так давно была в составе членов жюри 13-го сезона вокального шоу "Голос страны", отметила, что артисты являются публичными людьми, поэтому их легко хейтить.

"Я не знаю. Кто-то поступил не так, кто-то сказал не так, подобрал неправильные слова, дал не столько интервью. Люди быстро не прощают, они видят ложь, неискренность, какую-то предательство. Исполнители просто же на виду. И так легко хейтить исполнителей", — заявила украинская рок-артистка Юлия Санина во время общения с Евгением Клопотенко.

Что известно об Олеге Виннике во время войны

Еще в начале полномасштабной войны украинский певец покинул свою родную страну и уехал за границу. Все это время он не выходил на связь, но недавно решил дать интервью. Во время него Олег Винник заявил, что не знает, как поддерживать украинцев.

"Выходи к людям — не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь? Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?" — говорил украинский артист.

Недавно был анонсирован даже его тур по Европе, о котором сообщила глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон. Сам артист пока никаких комментариев не дает на этот счет, а Валерия отметила, что он якобы помогает ВСУ собственными средствами.

Новость о возможном возвращении Олега Винника на сцену. Фото: скриншот с Telegram-канала "МУЗВАР"

Комментарий главы официального фан-клуба Олега Винника. Фото: скриншот с Telegram-канала "МУЗВАР"

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