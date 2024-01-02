Росіянам на Новий рік показали фільм з акторами, які підтримують Україну

Кадр з фільму "Іронія долі". Фото: instagram.com/soviet_actors

На Новий рік у Росії транслювали відому радянську стрічку "Іронія долі", у якій грають Барбара Брильська і Лілія Ахеджакова, що підтримують Україну у війні з РФ. Хоча раніше їхні обличчя планували замінити за допомогою технології діпфейк.

Про це повідомляли РосЗМІ.

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Актори "Іронії долі" за Україну

З року в рік, у ніч з 31-го грудня на 1 січня росіяни дивляться радянський фільм "Іронія долі". Проте після того, як багато хто з акторського складу після 24 лютого 2022 підтримав Україну, почалися суперечки щодо того, що робити з улюбленим для росіян фільмом.

У Держдумі РФ висували ідею замінити обличчя проукраїнських знаменитостей за допомогою технології діпфейк, тобто обличч, згенерованих нейромережею, але вона була відхилена.

Генеральний директор російської кіностудії "Мосфільм", Карен Шахназаров, відмовився це робити.

"Навіщо псувати хороший фільм, який люблять мільйони глядачів?",— прокоментував тоді він.

У цей Новий рік "Іронію долі" показували по російським каналам в оригінальному вигляді.

Хто з фільму підтримав Україну

Лія Ахеджакова, яка зіграл у фільмі подругу та колегу головної героїні Наді — Таню, відома в Україні своєю категоричною позицією щодо агресивної політики Путіна. Вона неодноразово говорила про те, що не зможе пробачити росіянам війну проти України.

Ахеджакову підтримала польська акторка, яка знімалась у "Іронії долі" у головній ролі — Барбара Брильська. Вона дала коментар стосовно неї.

"Ліє, так тримати! Батьківщина її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати й боротися, як ми", – сказала Брильська.

Проте позиція 82-річної акторки не є однозначною, адже вона і досі ностальгує за Росією і не може повірити, що всі росіяни погані.

Україну підтримував виконавець головної ролі Жені Лукашина, актор Андрій Мягков. Він помер у 2021 році, але до цього встиг висловити свою однозначну позицію. Актор поставив свій підпис в списку на підтримку України та благав про мир.

Нагадаємо, в росії вимагають визнати Лію Ахеджакову "іноагентом" та звинуватити у держзраді.

Також ми писали, що Барбара Брильска порадила Ахеджаковій виїжджати з росії.