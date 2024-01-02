Россиянам на Новый год показали фильм с актерами, поддерживающими Украину

Россиянам на Новый год показали фильм с актерами, которые поддерживают Украину
На Новый год в России транслировали известную советскую ленту "Ирония судьбы", в которой играют Барбара Брыльская и Лилия Ахеджакова, а они поддерживают Украину в войне с РФ. Хотя раньше их лица планировали заменить с помощью технологии дипфейка.
Об этом сообщали РосСМИ.
Актеры "Иронии судьбы" за Украину
Из года в год, в ночь с 31 декабря на 1 января россияне смотрят советский фильм "Ирония судьбы". Однако после того, как многие из актерского состава после 24 февраля 2022 года поддержали Украину, начались споры о том, что делать с любимым для россиян фильмом.
В Госдуме РФ выдвигали идею заменить лица проукраинских знаменитостей с помощью технологии дипфейк, то есть лиц, сгенерированных нейросетью, но она была отклонена.
Генеральный директор российской киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров отказался это делать.
"Зачем портить хороший фильм, который любят миллионы зрителей?", — прокомментировал он.
В этот Новый год "Иронию судьбы" показывали по русским каналам в оригинальном виде.
Кто из фильма поддержал Украину
Лия Ахеджакова, сыгравшая в фильме подругу и коллегу главной героини Нади — Таню, известна в Украине своей категоричной позицией по агрессивной политике Путина. Она неоднократно говорила о том, что не сможет простить россиянам войну против Украины.
Ахеджакову поддержала польская актриса, которая снімалася в "Иронии судьбы" в главной роли — Барбара Брыльская. Она дала комментарий, адресованный ей.
"Лиля, так держать! Родина ее недостойна. Конечно, ей нужно уехать. Они не дадут ей жизнь, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы", — сказала Брыльская.
Однако позиция 82-летней актрисы не однозначна, ведь она до сих пор ностальгирует по России и не может поверить, что все россияне плохие.
Украину поддерживал исполнитель главной роли Жени Лукашина, актер Андрей Мягков. Он умер в 2021 году, но до этого успел высказать свою однозначную позицию. Актер поставил свою подпись в списке в поддержку Украины и умолял о мире.
Напомним, в России требуют признать Лию Ахеджакову "иноагентом" и обвинить в госизмене.
Также мы писали, что Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой уезжать из России.
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