Россиянам на Новый год показали фильм с актерами, поддерживающими Украину

Фото из фильма "Ирония судьбы". Фото: instagram.com/soviet_actors

На Новый год в России транслировали известную советскую ленту "Ирония судьбы", в которой играют Барбара Брыльская и Лилия Ахеджакова, а они поддерживают Украину в войне с РФ. Хотя раньше их лица планировали заменить с помощью технологии дипфейка.

Об этом сообщали РосСМИ.

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Из года в год, в ночь с 31 декабря на 1 января россияне смотрят советский фильм "Ирония судьбы". Однако после того, как многие из актерского состава после 24 февраля 2022 года поддержали Украину, начались споры о том, что делать с любимым для россиян фильмом.

В Госдуме РФ выдвигали идею заменить лица проукраинских знаменитостей с помощью технологии дипфейк, то есть лиц, сгенерированных нейросетью, но она была отклонена.

Генеральный директор российской киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров отказался это делать.

"Зачем портить хороший фильм, который любят миллионы зрителей?", — прокомментировал он.

В этот Новый год "Иронию судьбы" показывали по русским каналам в оригинальном виде.

Кто из фильма поддержал Украину

Лия Ахеджакова, сыгравшая в фильме подругу и коллегу главной героини Нади — Таню, известна в Украине своей категоричной позицией по агрессивной политике Путина. Она неоднократно говорила о том, что не сможет простить россиянам войну против Украины.

Ахеджакову поддержала польская актриса, которая снімалася в "Иронии судьбы" в главной роли — Барбара Брыльская. Она дала комментарий, адресованный ей.

"Лиля, так держать! Родина ее недостойна. Конечно, ей нужно уехать. Они не дадут ей жизнь, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы", — сказала Брыльская.

Однако позиция 82-летней актрисы не однозначна, ведь она до сих пор ностальгирует по России и не может поверить, что все россияне плохие.

Украину поддерживал исполнитель главной роли Жени Лукашина, актер Андрей Мягков. Он умер в 2021 году, но до этого успел высказать свою однозначную позицию. Актер поставил свою подпись в списке в поддержку Украины и умолял о мире.

Напомним, в России требуют признать Лию Ахеджакову "иноагентом" и обвинить в госизмене.

Также мы писали, что Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой уезжать из России.