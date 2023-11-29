Російська співачка Наргіз зізналася пранкерам, що спонсорувала ЗСУ

Cпівачка Наргіз. Фото: РозЗМІ

Зірка російського шоу "Голос", співачка Наргіз Закірова у розмові з пранкерами з РФ Вованом та Лексусом зізналася, що спонсорувала ЗСУ та готова спалити російський паспорт.

Про це пишуть РосЗМІ.

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Захоплюється Зеленським і хоче набити тату з Бандерою

Співачці узбецького походження, яка живе зараз у себе на Батьківщині, ще влітку зателефонували від імені презедентської фундациї United24 та колишнього міністра культури України Олександра Ткаченка.

У розмові Наргіз назвала себе патріоткою США, конфлікт із Україною — особистою війною, від якої вона навіть захворіла фізично. Розповіла про страждання, які зазнала в період роботи з російським продюсером Максимом Фадєєвим, за словами співачки.

На доказ своєї любові до України вона зізналася, що донатила на ЗСУ і показала татуювання з тризубом на руці. Також сказала, що збирається набити тату з Бандерою, незважаючи на своє єврейське коріння. А також з Зеленським.

"Я приїхала зі США, є великою патріоткою цієї країни. Від мене, якщо можна, передайте Зеленському моє велике кохання. Я захоплена цією людиною, я дивлюсь кожен її виступ", — розповіла Наргіз у розмові з, як вона вважала, представником Ткаченка.

Співачка також зауважила, що почала вчити українську мову. І попросила у, як виявилося, російських пранкерів писати на ракетах, які ЗСУ відпраляють до окупантів, її ім’я.

"Хороший руський — мертвий руський", — додала вона.

Наргіз прокоментувала

Пранк над співачкою зробили ще у серпні, а запис відеодзвінка опублікували лише зараз. Ще влітку Наргіз встигла прокоментувати цей "жарт". Вона написала, що протягом розмови здогадалася, що це пранк і підіграла жартівникам.

"Вже на п'ятій хвилині розмови з "президентом", я зрозуміла, що це фейк, та й заявлений міністр культури — Олександр Ткаченко, так і не вийшов на зв'язок, що було вельми передбачуваним, бо на той момент він уже був усунений від своєї посади. Мені стало цікаво зрозуміти в чому сенс цього пранка і я вирішила підіграти артисту та його "трупі". Після цієї бесіди, друзі допомогли мені зв'язатися з справжніми представниками Президента України та платформою United24, вони підтвердили, що це був фейк", — прокоментувала Наргіз.

Де Наргіз зараз

Співачка зараз живе в Узбекистані, іноді перебуває в Америці. Будує свою співочу кар'єру також у двох цих країнах.

Їй заборонено в'їзд до Росії, проте і в Україні вона входить у базу персон нон-грата "Миротворець". Раніше вона була зіркою російської естради і брала участь у шоу Голос в Росії. Проте зараз публічно висловлює свою проукраїнську позицію. Instagram-блог веде переважно англійською.

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