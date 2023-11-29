Российская певица Наргиз призналась пранкерам, что спонсировала ВСУ

Певица Норгиз. Фото: РосСМИ

Звезда российского шоу "Голос", певица Наргиз Закирова, в разговоре с пранкерами из РФ Вованом и Лексусом призналась, что спонсировала ВСУ и готова сжечь российский паспорт.

Об этом пишут РосСМИ.

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Увлекается Зеленским и хочет набить тату с Бандерой

Певице узбекского происхождения, которая живет сейчас у себя на Родине, еще летом позвонили по телефону от имени президентского фонда United24 и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко.

В разговоре Наргиз назвала себя патриоткой США, конфликт с Украиной — личной войной, от которой она даже заболела физически. Рассказала о страданиях, которые испытала в период работы с российским продюсером Максимом Фадеевым.

В доказательство своей любви к Украине она призналась, что донатила на ВСУ и показала татуировку с трезубцем на руке. Также сказала, что собирается набить тату с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни. А также с Зеленским.

"Я приехала из США, являюсь большой патриоткой этой страны. От меня, если можно, передайте Зеленскому мою большую любовь. Я увлечена этим человеком, я смотрю каждое его выступление", — рассказала Наргиз в разговоре с, как она считала, представителем Ткаченко.

Певица также отметила, что начала учить украинский язык. И попросила у, как оказалось, российских пранкеров писать на ракетах, которые ВСУ отправляют к оккупантам, ее имя.

"Хороший русский — мертвый русский", — добавила она.

Наргиз прокомментировала

Пранк над певицей сделали еще в августе, а запись видеозвонка была опубликована только сейчас. Еще летом Наргиз успела прокомментировать эту "шутку". Она написала, что во время разговора догадалась, что это пранк, и подыграла шутникам.

"Уже на пятой минуте разговора с "президентом", я поняла, что это фейк, и заявленный министр культуры Александр Ткаченко — так и не вышел на связь, что было весьма предсказуемым, потому что на тот момент он уже был отстранен. Я решила подыграть артисту и его "труппе". После этой беседы друзья помогли мне связаться с настоящими представителями Президента Украины и платформой United24, они подтвердили, что это был фейк", — прокомментировала Наргиз.

Где Наргиз сейчас

Певица сейчас живет в Узбекистане, иногда находится в Америке. Строит свою певческую карьеру также в двух этих странах.

Ей запрещен въезд в Россию, однако и в Украине она входит в базу персон нон-грата "Миротворец". Раньше она была звездой российской эстрады и участвовала в шоу "Голос" в России. Однако сейчас публично выражает свою проукраинскую позицию. Instagram-блог ведет преимущественно на английском.

Напомним, Цыгановы пытались выдать обыски за розыгрыш — пранкеры опровергли причастность.

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