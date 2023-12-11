Розійшовся з українкою — Шонна Пенна побачили з новою жінкою

Шон Пенн і Наталі Келлі. Фото: MEGA

Актор Шон Пенн, який ще місяць тому пристрастно цілувався зі своєю дівчиною, українською акторкою Ольгою Коротяєвою, був помічений на пляжі Маямі з іншою жінкою, також акторкою — Наталі Келлі. Вони трималися за руки.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Чергова акторка

Шон Пенн — поціновувач талановитих жінок. Все почалося зі шлюбу з Мадонною у 80-х роках минулого століття. Після неї у актора було багато жінок, всі офіційні романи у чоловіка були з акторками.

Останній рік Пенн не приховував своїх романтичних стосунків з українською акторкою Ольгою Коротяєвою. Їх бачили у різних країнах Європи, переважно на знімках папараці пара пристрастно цілувалася. А рік тому вони відвідали Київ з офіційним візитом. Шон і Ольга разом приїхали до України на Саміт перших леді та джентельменів, де не приховували своїх стосунків і трималися за руки.

Ольга Коротяєва і Шон Пенн. Фото: president.gov.ua

Проте днями Пенна побачили за руки з іншою жінкою. 69-річний актор прогулявався пляжем у Маямі з руку з 39-річною австралійською акторкою Наталі Келлі.

Пара мала щасливий вигляд. До цього їх бачили за ланчем у кафе.

Шон Пенн і Наталі Келлі. Фото: MEGA

Sean Penn Shows Major PDA with Actress Nathalie Kelley in Miami | Click to read more 👇 https://t.co/EBIqOpqCod — TMZ (@TMZ) December 11, 2023

Чого не склалися стосунки з українкою, яку ще місяць тому Шон Пенн пристрастно цілував у Ніцці, невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шона Пенна і українську акторку застали за пристрастними поцілунками у Ніцці

Також ми писали, що Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі.