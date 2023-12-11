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Розійшовся з українкою — Шона Пенна побачили з новою жінкою

11 грудня 2023 12:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Розійшовся з українкою — Шонна Пенна побачили з новою жінкою
Шон Пенн і Наталі Келлі. Фото: MEGA
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Актор Шон Пенн, який ще місяць тому пристрастно цілувався зі своєю дівчиною, українською акторкою Ольгою Коротяєвою, був помічений на пляжі Маямі з іншою жінкою, також акторкою — Наталі Келлі. Вони трималися за руки. 

Про це пише Daily Mail

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Шон Пенн — поціновувач талановитих жінок. Все почалося зі шлюбу з Мадонною у 80-х роках минулого століття. Після неї у актора було багато жінок, всі офіційні романи у чоловіка були з акторками. 

 

Останній рік Пенн не приховував своїх романтичних стосунків з українською акторкою Ольгою Коротяєвою. Їх бачили у різних країнах Європи, переважно на знімках папараці пара пристрастно цілувалася. А рік тому вони відвідали Київ з офіційним візитом. Шон і Ольга разом приїхали до України на Саміт перших леді та джентельменів, де не приховували своїх стосунків і трималися за руки.

 

шонн пен і ольга коротяєва
Ольга Коротяєва і Шон Пенн. Фото: president.gov.ua

Проте днями Пенна побачили за руки з іншою жінкою. 69-річний актор прогулявався пляжем у Маямі з руку з 39-річною австралійською акторкою Наталі Келлі.

 

Пара мала щасливий вигляд. До цього їх бачили за ланчем у кафе. 

 

Шон Пенн
Шон Пенн і Наталі Келлі. Фото: MEGA

 

Чого не склалися стосунки з українкою, яку ще місяць тому Шон Пенн пристрастно цілував у Ніцці, невідомо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шона Пенна і українську акторку застали за пристрастними поцілунками у Ніцці

Також ми писали, що Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі. 

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