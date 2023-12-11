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Разошелся с украинкой — Шона Пенна увидели с новой женщиной

11 декабря 2023 12:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Разошелся с украинкой - Шонна Пенна увидели с новой женщиной
Шон Пенн и Натали Келли. Фото: MEGA
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Актер Шон Пенн, который еще месяц назад страстно целовался со своей девушкой, украинской актрисой Ольгой Коротяевой, был замечен на пляже Майами с другой женщиной, также актрисой — Натали Келли. Они держались за руки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шон Пенн – ценитель талантливых женщин. Все началось с брака с Мадонной в 80-х годах прошлого столетия. После нее у актера было много женщин, все официальные романы у мужчины были с актрисами.

 

Последний год Пенн не скрывал своих романтических отношений с украинской актрисой Ольгой Коротяевой. Их видели в разных странах Европы, преимущественно на снимках папарацци пара страстно целовалась. А год назад они посетили Киев с официальным визитом. Шон и Ольга приехали в Украину на Саммит первых леди и джентельменов, где не скрывали своих отношений и держались за руки.

 

шонн пен и ольга коротяева
Ольга Коротяева и Шон Пенн. Фото: president.gov.ua

Однако на днях Пенна увидели руки с другой женщиной. 69-летний актер прогуливался по пляжу в Майами с руку с 39-летней австралийской актрисой Натали Келли.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by L'Officiel Ibiza (@lofficielibiza)

Пара выглядела счастливо. До этого их видели за ланчем в кафе.

 

Шон Пенн
Шон Пенн и Натали Келли. Фото: MEGA

 

Чего не сложились отношения с украинкой, которую еще месяц назад Шон Пенн страстно целовал в Ницце, неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что Шона Пенна и украинскую актрису застали за страстными поцелуями в Ницце.

Мы писали, что Шон Пенн представил новый фильм на международном кинофестивале.

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